Slovenija

Do četrtka nekoliko hladneje in s padavinami, a vzhod bo ostal suh

Ljubljana, 04. 05. 2026 16.41 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Pred nevihto

Če so bili prvomajski prazniki v znamenju sončnega in toplega vremena, v tem tednu prihaja ohladitev in nekaj padavin, največ jih bo na zahodu in v osrednjih krajih. Medtem bo jugozahodni veter še dodatno osušil zemeljsko površino na severu in vzhodu države, kjer se bodo sušne razmere še zaostrile.

Nad našimi kraji se v višinah že krepi jugozahodni veter, ki je posledica približevanja nekoliko hladnejše in bolj vlažne zračne mase iznad zahodne Evrope in zahodnega Sredozemlja. Danes bo tako še prevladovalo sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja dnevna temperatura bo od 22 do 27 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V torek zjutraj in dopoldne bo na vzhodu še večinoma jasno, na zahodu pa se bodo že pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Jugozahodni veter se bo čez dan predvsem na vzhodu še nekoliko okrepil. Na zahodu bo do torkovega večera padlo večinoma okoli 5 mm dežja. Jutranja temperatura bo nekoliko višja od današnje, popoldanska pa za okoli 5 stopinj nižja.

Napoved količine padavin
FOTO: Arso

Padavine bodo v četrtek čez dan postopno ponehale

V sredo bodo padavine na zahodu nekoliko izdatnejše (10 do 20 mm), z jugozahodnim vetrom se bodo občasno lahko širile tudi v notranjost države. Na vzhodu bo padavin precej manj, marsikje bo lahko ostalo povsem suho. Ob morju bo pihal jugo. Temperatura bo podobna torkovi.

Nekaj dežja bo na zahodu države tudi v noči na četrtek, v četrtek čez dan bodo padavine tudi tam postopno ponehale. Dan bo predvsem na severu in na vzhodu povečini sončen. Jugozahodni veter bo popoldne počasi slabel.

Sušne razmere

Skupaj lahko v dneh od torka do četrtka na zahodu pričakujemo večinoma od 20 do 40 mm, v osrednjih krajih od 5 do 10, na vzhodu pa manj kot 5 mm padavin. Sušne razmere na severu in vzhodu se bodo tako predvidoma nadaljevale in še zaostrile, saj bo jugozahodni veter dodatno osušil zemeljsko površino, opozarjajo na Arsu.

Sušne razmere
FOTO: Arso

V Grčiji slana

Ponedeljkovo jutro je bilo sicer nenavadno hladno v vzhodnem Sredozemlju. Nekatere dele Grčije je prizadela celo slana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Turčiji, Siriji, Libanonu, Izraelu, Jordaniji in Egiptu so zabeležili za kar 15 stopinj Celzija nižje temperature kot običajno v začetku maja. Nad širšim območjem vzhodnega Sredozemlja bo sicer do jutri vztrajal tudi veter s sunki do 80 kilometrov na uro, navaja portal Windy.

vreme suša padavine

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

EU Dig. Cenzura
04. 05. 2026 17.44
Geoinzeniring ozracja delajo ze intenzivno od nedelje ponoci. same crte
Anion6anion
04. 05. 2026 17.33
Nič ne verjamem dokler ne vidim. Tolikokrat zgrešijo da ne verjamem nič.
LevoDesniPles
04. 05. 2026 17.02
tako ja, gojim lahko samo vreme komentira XD
