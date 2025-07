Prihaja intenzivna vremenska fronta: Slovenijo bo prešla dvakrat

Že danes tekom dneva bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. "Temperature bodo na severozahodu od 19 do 21, drugod od 22 do 27, najtopleje bo v Beli krajini do 29 C. Proti večeru bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, a se bodo v drugem delu noči na soboto spet okrepile in razširile nad večji del Slovenije," napovedujejo na Agenciji za okolje.

V noči na soboto in v soboto zjutraj nas bo nato prešla fronta s krajevnimi nalivi. Arso je zato za območje celotne države izdal oranžno opozorilo.