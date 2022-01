ANIMACIJA: Prihaja hladna fronta, meja sneženja se bo spustila do nižin

Zaradi oblakov in vetra smo se v sredo zbudili v zelo toplo jutro. V Črnomlju so ob 6. uri zabeležili 15 stopinj Celzija, le stopinjo manj v Novem mestu in Metliki. Še naprej piha okrepljen jugozahodni veter, ki v višjih legah in na SV Slovenije v sunkih presega hitrost 70 kilometrov na uro.

Po podatkih Arsa so ponoči najmočnejše sunke zabeležili na Lisci (91 km/h), na Trojanah (85 km/h), Letališču Edvarda Rusjana Maribor (75 km/h), v Zgornji Kapli (71 km/h), Črnomlju in Murski Soboti (62 km/h).

V dopoldanskih urah se vreme še ne bo bistveno spremenilo. Na vzhodu bo delno jasno in suho, drugod pa oblačno s padavinami. Hladna fronta bo severni del države dosegla okoli 15. ure, ko bo dež prešel v sneg na Koroškem in v alpskih dolinah. Občutno hladnejši zrak bo nato v poznih popoldanskih in večernih urah preplavil vso Slovenijo in meja sneženja se bo tudi marsikje drugje spustila do nižin.