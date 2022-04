Slovenijo dosegla hladna fronta: sneg tudi do nižin, sodra pobelila pokrajino

"Povsem po nižinah je zaradi pozitivnih temperatur in toplih tal snega večinoma le za vzorec, a že malo višje so razmere povsem drugačne. Trenutno je situacija najslabša na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer sneženje spremlja močna burja, ki v višjih legah novozapadli sneg prenaša v zamete. V zahodni in južni Sloveniji je kraje nad okoli 600 metrov nadmorske višine že prekrila okoli 10-centimetrska snežna odeja," je poročal naš hišni prognostik Rok Nosan .

Z območja Tržiča prihajajo fotografije pokrajine, ki je prekrita s sodro. Podobne fotografije pa so nastale tudi v Breginju, kjer so ledena zrna povsem prekrila pokrajino.

V višjeležečih krajih s snežno odejo se bo do sončnega vzhoda močno ohladilo. V notranjskih in kočevskih mraziščih se bo lahko živo srebro spustilo tudi do -10 stopinj Celzija. Drugod po nižinah bomo nedeljo začeli s temperaturami okoli ničle. Še bolj hladno bo, kot vse kaže, ponedeljkovo jutro, ko bodo temperature tudi v krajih pod 500 metrov nadmorske višine lahko padle nekaj stopinj pod ničlo. Na izpostavljenih legah bo možna pozeba.

Verige so prav tako obvezne tudi na prelazih Predel, Vršič in Ljubelj. "Zimske pnevmatike so tudi sicer obvezne povsod, kjer sneži," še opozarjajo. Sneženje je medtem zajelo tudi našo prestolnico.

Prometno-informacijski center je danes opozarjal na snežne razmere v nekaterih predelih Slovenije. "Voznikom svetujemo, da se na višje ležeče predele Gorenjske ne odpravljajo brez zimskih pnevmatik," so sporočili. Na prelazu Jezersko so zaradi snega sicer obvezne verige, na prelazih Ljubelj in Korensko sedlo pa zimska oprema.

Na hrvaški strani prehodov Babno Polje in Petrina je medtem prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.

Podiralo drevesa in odkrivalo strehe

Uprava RS za zaščito in reševanje je do 18. ure zabeležila 43 dogodkov v 26 občinah. Skupaj je bilo aktiviranih 24 prostovoljnih gasilskih društev in štiri poklicne enote.

Gasilci so predvsem posredovali zaradi dreves in drogov, ki so se podrli na cestišče ter na stanovanjske objekte, pa tudi zaradi odkritih streh na raznih objektih in zaradi meteorne vode, ki je zalila objekte. V Kranju in Jezerskem sta zaradi snežnih razmer osebni vozili zdrsnili z vozišča, so sporočili iz uprave. V prvi nesreči je bila poškodovana ena oseba, v drugi poškodovanih ni bilo.

Drevesa so se podrla na ceste v več delih države, med drugim v občinah Brežice, Cerkno, Dobrna, Koper, Krško, Novo mesto, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Sevnica in drugod. V Šentilju pod Turjakom v občini Mislinja se je drevo podrlo na streho taborniške koče, v Piranu so gasilce poklicali na pomoč, da so odstranili drevo, ki se je nagnilo na balkon stanovanjskega objekta. V naselju Sveti Anton na Pohorju v občini Radlje ob Dravi je močan veter podrl telekomunikacijski drog.

V Hrastniku so gasilci iz skladišča ene od prodajaln izčrpali meteorno vodo in očistili odtočni jašek, skupaj z pogodbenimi izvajalci so si ogledali tudi poškodbe na strehi enega od stanovanjskih objektov. Na strehi telovadnice osnovne šole na Javorniku v občini Ravne na Koroškem so s folijo prekrili poškodovano svetlobno kupolo.

Zaradi močnega vetra ponekod izdano oranžno opozorilo

Promet je medtem na Primorskem ovirala močna burja, ponekod drugod pa je zapihal okrepljen severni veter. Sunki burje pa bodo na Primorskem popoldne in zvečer na izpostavljenih legah dosegli hitrost okoli 100 kilometrov na uro, poroča Agencija RS za okolje (ARSO). Za ta območja so na Agenciji izdali oranžno opozorilo za nevarnost.