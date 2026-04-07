Slovenija

Prihaja izrazita ohladitev: iz 25 na 13 stopinj Celzija

Ljubljana , 07. 04. 2026 10.38 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.K.
Slana

Obdobje suhega vremena se bo nadaljevalo v tem tednu. Naši kraji so pod vplivom obsežnega anticiklona, ki se razteza od Sredozemlja prek srednje Evrope vse do Skandinavije. V prihodnjih dneh bomo ostali na robu hladnejše zračne mase, ki se zadržuje nad vzhodno Evropo. Zato bo tudi k nam dotekal hladnejši zrak, temperature pa bodo občutno nižje kot v začetku tedna, napoveduje Arso.

Če se je najvišja dnevna temperatura v preteklih dneh ponekod povzpela tudi nad 25 stopinj Celzija, se bo ob koncu tedna čez dan marsikje povzpela le do okoli 13 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo ostalo v zahodni Sloveniji, napoveduje Arso. Danes vpliva hladnejšega zraka še ne bomo občutili. Dan bo večinoma sončen. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 24 stopinj Celzija.

Ponoči ohladitev

Ponoči se bo od severovzhoda ohladilo. Ohladitev bo izrazitejša v vzhodni Sloveniji. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri, ki bo do večera oslabel. Dan bo jasen. Najnižja jutranja temperatura bo od 2 do 7, na Primorskem do 10, najvišja dnevna pa okoli 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Nekoliko se bo ohladilo
FOTO: Shutterstock

Tudi v četrtek bo večinoma jasno, na vzhodu pa bo nekaj več kopaste oblačnosti. Še nekoliko hladneje bo. Jutranja temperatura bo z izjemo jugozahodne Slovenije okoli 0 stopinj Celzija, v zatišnih legah bo možna tudi slana. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 17 stopinj Celzija.

Najhladnejši dan v tednu bo predvidoma petek. Jutranja temperatura se bo predvsem na vzhodu spustila pod 0 stopinj Celzija. Ob tem nas bo predvidoma prešla tudi višinska motnja, ki bi lahko prinesla nekaj popoldanskih ploh, a večjih količin padavin tudi v tem tednu ne pričakujemo.

Po trenutnih napovedih bo najhladneje od petka do predvidoma ponedeljka, ko se bo jutranja temperatura ponekod spustila pod ledišče, še napoveduje Arso.

vreme ohladitev

DVK zavrnila ugovor SDS in potrdila izid volitev v DZ

Slovenska zastava praznuje: od leta 1848 do danes

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
07. 04. 2026 12.08
Zdaj bo pozeba, poleti pa spet deževje v nedogled tri mesece, da bo ves preostali pridelek zgnil.
CorbaMorba
07. 04. 2026 12.07
Škoda. Lahko bi imeli čudovito življenje, brez onesnaženja. Se pa raje vojskujemo in sovražimo.
Potouceni kramoh
07. 04. 2026 11.54
Spet bomo jedli poljske in beloruske jabolka in kartoške.
Slash
07. 04. 2026 11.43
To je vse načrtovano, brez skrbi. Že x leto zapored pozeba. Menda ja ni kdo tako naiven, da misli da je to slučajno ! Važno da ni domačega sadja, vse pozebe. Vse planirano.
Fluxx
07. 04. 2026 11.47
Grimsujemo!
Sheldon75
07. 04. 2026 11.55
In kdo to "načrtuje"? In zakaj? In s čim to izvede? Malo fizike pove, da za laj takega potrebujemo več energije, kot jo proizvede celo človeštvo skupaj. Torej? Dokazi? Izračuni? Ali blebetate kar tja v en dan?
Buci in Bobo
07. 04. 2026 11.42
Kaj spet???
JanezNovak13
07. 04. 2026 11.38
Veliko gor in potem malo dol in potem spet veliko gor in potem spet malo dol ...
NeXadileC
07. 04. 2026 11.17
Gori, doli, naokoli...
bibaleze
Portal
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
cekin
Portal
Najbolj osovražena Britanka spet razburja: triletni hčerki za veliko noč tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
