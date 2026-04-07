Prihaja izrazita ohladitev: iz 25 na 13 stopinj Celzija

Če se je najvišja dnevna temperatura v preteklih dneh ponekod povzpela tudi nad 25 stopinj Celzija, se bo ob koncu tedna čez dan marsikje povzpela le do okoli 13 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo ostalo v zahodni Sloveniji, napoveduje Arso. Danes vpliva hladnejšega zraka še ne bomo občutili. Dan bo večinoma sončen. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 24 stopinj Celzija.

Ponoči se bo od severovzhoda ohladilo. Ohladitev bo izrazitejša v vzhodni Sloveniji. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri, ki bo do večera oslabel. Dan bo jasen. Najnižja jutranja temperatura bo od 2 do 7, na Primorskem do 10, najvišja dnevna pa okoli 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Tudi v četrtek bo večinoma jasno, na vzhodu pa bo nekaj več kopaste oblačnosti. Še nekoliko hladneje bo. Jutranja temperatura bo z izjemo jugozahodne Slovenije okoli 0 stopinj Celzija, v zatišnih legah bo možna tudi slana. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 17 stopinj Celzija.

Najhladnejši dan v tednu bo predvidoma petek. Jutranja temperatura se bo predvsem na vzhodu spustila pod 0 stopinj Celzija. Ob tem nas bo predvidoma prešla tudi višinska motnja, ki bi lahko prinesla nekaj popoldanskih ploh, a večjih količin padavin tudi v tem tednu ne pričakujemo.

Po trenutnih napovedih bo najhladneje od petka do predvidoma ponedeljka, ko se bo jutranja temperatura ponekod spustila pod ledišče, še napoveduje Arso.