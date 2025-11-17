Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Prihaja izrazita ohladitev: meja sneženja se bo spustila do nižin

Ljubljana, 17. 11. 2025 10.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S. , STA
Komentarji
1

Po deževnem ponedeljku bo v noči na torek Slovenijo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Največja verjetnost za prve snežinke bo na Notranjskem in Kočevskem, lokalno pa bi lahko snežilo tudi ponekod v osrednji Sloveniji.

Kot napovedujejo na Meteoinfo Slovenija, nas bo zvečer od severa dosegla hladna fronta, padavine pa se bodo znova okrepile. V prvem delu noči bo hladen zrak postopno preplavil vso državo, zapihal pa bo okrepljen veter severnih smeri. 

"Meja sneženja bo pred hladno fronto med 1600 in 1900 m nadmorske višine, po njenem prehodu pa se bo naglo spuščala in se bo ponoči ponekod v osrednji in južni Sloveniji spustila do nižin. Drugod po državi se bo spustila do nadmorske višine med 400 in 600 m," so zapisali. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodali so, da bi lahko v krajih nad 800 metrov zapadlo od 10 do 20 cm snega, v višjih legah Gorenjske, Notranjske in južne Slovenije pa še več. V osrednji in južni Sloveniji lahko lokalno zapade do 5 centimetrov mokrega snega, ki pa bo hitro skopnel. 

V noči na torek bi lahko ponekod snežilo (slika je simbolična).
V noči na torek bi lahko ponekod snežilo (slika je simbolična). FOTO: Luka Kotnik

Tudi na Arsu so zapisali, da je največja verjetnost za sneg po nižinah predvsem na Notranjskem in na Kočevskem. 

Sneženje se bo tam do nižin spustilo predvidoma v drugi polovici noči, predvsem na Notranjskem in Kočevskem bi lahko zapadlo do okoli pet centimetrov južnega snega, je pojasnil dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič.

Do torkovega jutra bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo delno zjasnilo, le na jugovzhodu bo ostalo oblačno. Burja na Primorskem bo do večera postopoma ponehala.

"Se bo pa potem vremenski scenarij precej zimsko obračal tudi v drugi polovici tedna, tako da bo ob nastanku novega sredozemskega ciklona potem predvidoma v petek in soboto lahko marsikje tudi v osrednji Sloveniji snežilo do nižin. Takrat bo na Primorskem zapihala res močna burja," je dodal Gregorčič. Konec tedna bi lahko na višje ležečih območjih zapadlo več snega, medtem ko ga v noči na torek predvidoma tudi tam ne bo veliko.

sneg sneženje vremenska napoved
Naslednji članek

Kokaljeva in Zlobko 'ustrezna' za ministra

Naslednji članek

600-letna zgodovina v novi preobleki

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
17. 11. 2025 11.54
+1
Odkar SDS sodeluje s podjetjem Derby,so za njih zime vedno bele.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330