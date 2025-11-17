Prihaja izrazita ohladitev: meja sneženja se bo spustila do nižin

"Meja sneženja bo pred hladno fronto med 1600 in 1900 m nadmorske višine, po njenem prehodu pa se bo naglo spuščala in se bo ponoči ponekod v osrednji in južni Sloveniji spustila do nižin. Drugod po državi se bo spustila do nadmorske višine med 400 in 600 m," so zapisali.

Kot napovedujejo na Meteoinfo Slovenija , nas bo zvečer od severa dosegla hladna fronta, padavine pa se bodo znova okrepile. V prvem delu noči bo hladen zrak postopno preplavil vso državo, zapihal pa bo okrepljen veter severnih smeri.

Dodali so, da bi lahko v krajih nad 800 metrov zapadlo od 10 do 20 cm snega, v višjih legah Gorenjske, Notranjske in južne Slovenije pa še več. V osrednji in južni Sloveniji lahko lokalno zapade do 5 centimetrov mokrega snega, ki pa bo hitro skopnel.

V noči na torek bi lahko ponekod snežilo (slika je simbolična).

Tudi na Arsu so zapisali, da je največja verjetnost za sneg po nižinah predvsem na Notranjskem in na Kočevskem.

Sneženje se bo tam do nižin spustilo predvidoma v drugi polovici noči, predvsem na Notranjskem in Kočevskem bi lahko zapadlo do okoli pet centimetrov južnega snega, je pojasnil dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič.

Do torkovega jutra bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo delno zjasnilo, le na jugovzhodu bo ostalo oblačno. Burja na Primorskem bo do večera postopoma ponehala.

"Se bo pa potem vremenski scenarij precej zimsko obračal tudi v drugi polovici tedna, tako da bo ob nastanku novega sredozemskega ciklona potem predvidoma v petek in soboto lahko marsikje tudi v osrednji Sloveniji snežilo do nižin. Takrat bo na Primorskem zapihala res močna burja," je dodal Gregorčič. Konec tedna bi lahko na višje ležečih območjih zapadlo več snega, medtem ko ga v noči na torek predvidoma tudi tam ne bo veliko.