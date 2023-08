ANIMACIJA: V noči na petek nas bo prešla hladna fronta

Prvi del četrtka bo deloma jasno, pihal bo jugozahodnik. Nato pa se bo nad naše kraje premaknila hladna fronta, ki bo bolj intenzivna kot včerajšnja. Popoldne in zvečer bodo tako vso Slovenijo zajele nove padavine. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte z močnejšimi nalivi.

Deževno vreme z občasno močnimi nalivi se bo nadaljevalo tudi v petek čez dan in v noči na soboto. Padavine bodo ponehale šele v soboto dopoldne. Sprva bo več padavin v zahodni polovici Slovenije, v petek popoldne pa se bo težišče padavin preselilo na vzhod. Od četrtka zvečer do sobote zjutraj lahko ponekod pade večja količina padavin, zato se lahko pojavljajo poplave.

"Tokrat največ težav pričakujemo z lokalnimi nalivi, naraslimi hudourniki in kasneje tudi večjimi vodotoki. Od petka popoldne pa vse do začetka prihodnjega tedna bo zaradi predhodne namočenosti terena in večje količine padavin marsikje po Sloveniji velika nevarnost zemeljskih plazov," je opozoril Satler.

Več o tem, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, bodo v četrtek predstavili na Agenciji za okolje (Arso). O predvidenih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah ter njihovih posledicah bodo govorili predstavniki Arso, Geološkega zavoda in Uprave za zaščito in reševanje.

V naslednjem tednu lahko pričakujemo bolj sveža jutra, ko se bodo temperature gibale okoli 10 stopinj Celzija, čez dan pa se bo segrelo na okoli 25 stopinj Celzija.