Slovenija

Prihaja jesen: s skorajšnjih 30 na otvoritev kurilne sezone

Ljubljana, 21. 09. 2025 17.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Če smo danes še lahko uživali v kratkih rokavih, soncu in prijetnih poletnih temperaturah, pa s prihodnjim tednim nad naše kraje prihaja hladen zrak, s katerim bo vreme dokončno dobilo jesenski značaj. Ponedeljkovo dopolne bo še razmeroma toplo in sončno, popoldne se bodo nad zahodom države pričeli kopičiti oblaki. Ohladilo se bo, padavine bi nato lahko zajele večji del države. Zaradi neviht je Arso za torek in sredo izdal rumeno vremensko opozorilo.

Nedelja je bila sončna in topla, temperature so se po večini države gibale med 25 in 29 stopinjami Celzija. V Metliki, Murski Soboti, Novem mestu, na Ptuju, v Troblju in Trebnjem so še ob 17. uri namerili 28 stopinj Celzija, na spletnih straneh poroča Agencija RS za okolje (Arso).

Jutri bo dopoldne še razmeroma sončno, popoldne se bo v zahodni polovici Slovenije pričelo oblačiti.
Jutri bo dopoldne še razmeroma sončno, popoldne se bo v zahodni polovici Slovenije pričelo oblačiti. FOTO: Dreamstime

Nov teden pa bo prinesel prodor hladnega zraka, s katerim bo vreme dokončno dobilo jesenski značaj, napoveduje naš hišni vremenoslovec Rok Nosan.

Zvečer in ponoči bo sicer še delno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri pa se bo po sončnem dopoldnevu od zahoda pričelo oblačiti, pozno popoldne so na zahodu že možne manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik. Zvečer in v noči na torek se bodo padavine na zahodu okrepile in prehodno razširile proti osrednjim krajem, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.

Rumeno opozorilo zaradi neviht

V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V četrtek kaže na zmerno oblačno vreme in kakšno krajevno ploho. Arso je zaradi neviht za celotno državo za torek in sredo izdal tudi rumeno vremensko opozorilo: "Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo."

Ohladilo se bo. "Ponekod se bo že lahko začela kurilna sezona," pravi Nosan.

Rumeno vremensko opozorilo
Rumeno vremensko opozorilo FOTO: Arso

Letošnji avgust je bil sicer globalno tretji najtoplejši doslej (na svetovni ravni, odkar obstajajo meritve). Kot pravijo na Arsu, je bila povprečna temperatura 16,6 stopinje Celzija, kar je za slabe pol stopinje nad skoraj 30-letnim avgustovskim povprečjem. Najtoplejša avgusta sta bila lani in predlani.

vreme ohladitev nevihte opozorilo kurilna sezona
JOKS klub
21. 09. 2025 19.23
Snega ne bo. To je sigurno.
ODGOVORI
0 0
juventina10
21. 09. 2025 19.22
+1
aleluja,končno konec poletja in vročine
ODGOVORI
1 0
daiči
21. 09. 2025 19.21
nj pol svobodarji umaknejo vse davke in prispevke na kuriln ole, ce jm ze obvezna bozicnca nebo ratala. pa se bojo pol loh bahal kako so dobri. pa se gospodarstva nebojo obremenil ampak razbremenil. a veste da bi biv kuilc u tem primeru 0,2eur/l proti dons k je 1eur/l.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 19.20
+1
sankcije proti Rusiji delujejo!
ODGOVORI
1 0
Trump
21. 09. 2025 19.18
+1
Saj so špricali zdej par dni na polno. Kaj drugega ni za pričakovati.
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
21. 09. 2025 19.12
+5
Že kurilna sezona? Toliko o globalnem segrevanju...
ODGOVORI
5 0
1236
21. 09. 2025 19.09
+2
14 dni bo ključnih
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 19.19
na popku
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
21. 09. 2025 18.59
-1
A bomo teš6 nazaj zahajcali po 5 mesecih mirovanja. Ja zna bit pol da bo ane sistemčki :)
ODGOVORI
1 2
1butnskala
21. 09. 2025 18.55
+2
super prihaja visoka omrežnina, toplo bo v denarnicah
ODGOVORI
2 0
kokicas
21. 09. 2025 18.54
+5
In kako draga bo letos kurilna sezona?
ODGOVORI
5 0
slayer2
21. 09. 2025 19.10
+2
Odvisno od sankcij,ki pa škodujejo same sebi!!!
ODGOVORI
2 0
Influencer
21. 09. 2025 18.49
+4
niko kovac ne bo zeblo ker je mastna
ODGOVORI
8 4
1butnskala
21. 09. 2025 18.56
+5
naj menađerja tudi ne...
ODGOVORI
6 1
jutri_pa_res
21. 09. 2025 18.38
+1
Mora dež...kjer ni dežja , je puščava.
ODGOVORI
3 2
Emyy
21. 09. 2025 18.28
+5
Sam da nas ne preseneti
ODGOVORI
5 0
tron3
21. 09. 2025 18.26
-8
To pa ni težko ugotovit, sedaj poglejte v nebo letala spet rišejo po nebu, to pa ja ni nič novga!!! V nekaterih zveznih državah na ameriškem, pilota ki pristane po opravljenem delu zastrupljevanja zraka aretirajo in mu ponudijo na licu mesta tri možnosti!!!
ODGOVORI
5 13
tron3
21. 09. 2025 18.43
-5
Vsem ki ste mi dali minus v vednost, pravilna odločitev oblasti, kajti pilot se je zavestno odločil seveda za denar da naredil kar ne bi smel, torej ima oblast pravico, da sankcionira njegove dejanje!!!
ODGOVORI
2 7
boslo
21. 09. 2025 19.04
Piloti vedo kaj špricajo?
ODGOVORI
0 0
zajfa
21. 09. 2025 18.25
+8
Končno, bo malo mira; ne bodo mogli več žagati, kositi, nabijati s kladivi ...
ODGOVORI
10 2
Artechh
21. 09. 2025 18.24
+1
Odlično
ODGOVORI
2 1
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 18.22
-2
Potrebno je zapreti občinske meje in prepovedati jedenje rogljičkov, ki so ostali za otroki.Avtopralnice pa naj bodo samo za pravne osebe....kot je bilo za časa norega janševanja.
ODGOVORI
8 10
boslo
21. 09. 2025 18.24
+3
Pri vas bo tud deževalo?
ODGOVORI
4 1
galambszar
21. 09. 2025 18.38
+2
slpomlad pri tebi pa je že padalo in ti zalilo podstrešje.
ODGOVORI
3 1
Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 18.20
+9
Spet strašite, ala vam vera!
ODGOVORI
9 0
Artechh
21. 09. 2025 18.24
-1
A te je strah?
ODGOVORI
2 3
Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 18.38
+2
Ne, sploh pa ne popnovic!
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
21. 09. 2025 18.06
+5
In september je bil spet najtoplejši v zgodovini!
ODGOVORI
8 3
