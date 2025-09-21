Prihaja jesen: s skorajšnjih 30 na otvoritev kurilne sezone

Nedelja je bila sončna in topla, temperature so se po večini države gibale med 25 in 29 stopinjami Celzija. V Metliki, Murski Soboti, Novem mestu, na Ptuju, v Troblju in Trebnjem so še ob 17. uri namerili 28 stopinj Celzija, na spletnih straneh poroča Agencija RS za okolje (Arso).

Zvečer in ponoči bo sicer še delno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri pa se bo po sončnem dopoldnevu od zahoda pričelo oblačiti, pozno popoldne so na zahodu že možne manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik. Zvečer in v noči na torek se bodo padavine na zahodu okrepile in prehodno razširile proti osrednjim krajem, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V četrtek kaže na zmerno oblačno vreme in kakšno krajevno ploho. Arso je zaradi neviht za celotno državo za torek in sredo izdal tudi rumeno vremensko opozorilo: "Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo."

Ohladilo se bo. "Ponekod se bo že lahko začela kurilna sezona," pravi Nosan.