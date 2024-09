Prihaja močnejše deževje, zajelo bo večje območje

Jutri se bo od zahoda pooblačilo, sreda pa bo že prinesla močnejše deževje, napoveduje meteorologi. Agencija Republike Slovenije svari, da bodo močne padavine zajele precej veliko območje. Kot pojasnjujejo, ostanki atlantskih tropskih ciklonov (hurikanov) včasih dosežejo tudi obale zahodne Evrope, najpogosteje Iberski polotok ali Britansko otočje in Irsko. Oslabljeni ciklon Isaac je danes dosegel vzhodni del Atlantika in bo v naslednjih dneh še naprej slabel ter se kakšnih 800 km zahodno od Irske pomikal proti severu in postopno razpadel.

Modelski izračuni se sicer še nekoliko spreminjajo, a precej verjetno bo do noči na četrtek v zahodni, južni in osrednji Sloveniji v 24 urah marsikje padlo od 50 do 100 (krajevno tudi več) mm padavin, napovedujejo. Meja sneženja bo večinoma ostala nad okoli 2000 metrov nad morjem. Za razliko od močnih orografskih padavin v minulem tednu, ki so bile krajevno zelo omejene, bodo tokrat razmeroma močne padavine zajele precej večje območje. Na podlagi najnovejših izračunov meteoroloških in hidroloških modelov bodo v torek zjutraj posodobili stopnjo izdanih opozoril.

Istočasno, v sredo, pa se bo nov ciklon začel poglabljati nad severnim Sredozemljem. Ta pa bo v dneh med sredo in petkom kar občutno vplival tudi na vreme pri nas. Ker se bo prek Slovenije vzpostavila mirujoča (stacionarna) vremenska fronta, bodo razmeroma močne padavine že v sredo zajele večji del Slovenije. V četrtek bodo predvidoma prehodno oslabele in se znova okrepile v petek, pravijo na Arsu.

Delni podatki, ki torej še ne zajemajo podatkov današnjega dne in tudi še niso dokončno preverjeni, pri izmerjenih temperaturah kažejo odklon okoli 1,2 stopinje Celzija glede na 30-letno povprečje obdobja 1991–2020. "To pomeni, da je bil september nekje med 14 ali 15 najtoplejšimi od leta 1950, odkar imamo bolj zanesljive podatke," je povedal Bertalanič.

Letošnji september je že 16. mesec zaporedoma, ki je bil nadpovprečno topel, je povedal klimatolog z Agencije RS za okolje Renato Bertalanič. Hkrati je bil iztekajoči se mesec tudi nadpovprečno namočen in podpovprečno osončen, kažejo preliminarni in še nedokončni podatki.

K tako visoki povprečni temperaturi letošnjega septembra so prispevale med drugim toplejše noči in jutra, je pojasnil Bertalanič.

Zgodovinsko gledano se septembri ogrevajo, takšen trend je viden od približno sredine 90. let prejšnjega stoletja. V tem tisočletju smo, gledano povprečne temperature, imeli 10 podpovprečnih septembrov in 14 nadpovprečnih.

Hkrati je letošnji september že 16. mesec zaporedoma, ki je nadpovprečno topel, kar pomeni, da so torej od lanskega junija vsi meseci nadpovprečno topli, je izpostavil klimatolog. Med njimi so bili nekateri meseci tudi rekordno topli, denimo letošnja avgust in julij.

Tudi količina padavin je bila septembra letos nadpovprečna. V povprečju je padlo 70 odstotkov več padavin, kot je povprečje v omenjenem primerjalnem obdobju. "To pomeni, da spada letošnji september med pet najbolj namočenih od leta 1950," je poudaril klimatolog. V preteklosti so torej bili tudi še bolj namočeni septembri, dvakratnik povprečne vrednosti sta denimo dosegla septembra v letih 2017 in 2010, le četrtino povprečne vrednosti padavin pa denimo sušni september leta 1970.

V letošnjem septembru je največ padavin padlo na severozahodu države, in sicer v Alpah in na Bovškem, razmeroma veliko padavin je padlo tudi drugod na severu države do Pohorja, pa tudi na Notranjskem in ob Obali.

Vremenoslovci že od 70. let prejšnjega stoletja opažajo trend postopnega naraščanja septembrskih padavin. "Pet najbolj namočenih septembrov je bilo po letu 2000," je glede padavin še izpostavil Bertalanič.

Glede osončenosti v iztekajočem se septembru pa preliminarni podatki kažejo, da je bil mesec podpovprečno osončen, bo pa k skupnim in dokončnim podatkom za september nekaj dodatne osončenosti prispeval tudi današnji sončen dan, je opozoril Bertalanič.

Med vremensko izstopajoče dneve letošnjega septembra spadajo 1. september, ki je bil izjemno vroč, saj so na več postajah izmerili več kot 35 stopinj, in nato dnevi med 11. in 14. septembrom, ko smo imeli močne nalive, ponekod tudi sneg.

Novo rekordno skupno količino padavin v 24 urah pa so 26. in 27. septembra namerili na Voglu, kjer je v 24 urah padlo 378 milimetrov padavin, kažejo Bertalaničevi izračuni. Prejšnji takšen rekord je iz lanskega septembra, ko je prav tako na Voglu v 24 urah padlo 365 milimetrov padavin.