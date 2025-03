Prihaja najhladnejše jutro tega tedna, kmete skrbi pozeba

Že nekaj let se ponavlja isti scenarij, ko obdobju toplejšega vremena in zgodnejšega fenološkega razvoja sledi hiter padec temperature. Tudi letos ni po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) nič drugače; vegetacijski razvoj je prehiteval za 10 do 14 dni. Zaradi visoke temperature v preteklih dneh in tednih so se tako vse fenološke faze razvijale hitreje.

Kot poroča Arso, marelice po okvirnih podatkih s terena povsod bodisi cvetijo cali so vsaj že začele cveteti. V Slovenski Istri in na Vipavskem pa medtem že zaključujejo s cvetenjem. Kritična temperatura za marelice je v fazi odprtega cveta –2,9 stopinje Celzija.