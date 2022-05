Prihaja nov val podražitev. Kako bomo prešli obdobje vse večje draginje?

Naš denar je z vsako podražitvijo vreden manj, cene pa še ne bodo nehale rasti tako kmalu. Na vprašanja o podražitvah, ki smo jim zadnje leto priča na skoraj vsakem koraku, so v oddaji 24UR ZVEČER odgovarjali Bojan Ivanc z GZS, Primož Dolenc z Banke Slovenije, Lidija Jerkič iz Zveze svobodnih sindikatov ter Marjan Trobiš iz združenja delodajalcev.

Surova nafta in zemeljski plin sta se močno podražila, cene bencina in dizla so se približale dvema evroma. Evropska komisija predlaga embargo na uvoz ruske nafte. A da ti inflacijski pritiski niso presenečenje, pravi Ivanc. "Moramo pa se zavedati, da se del tega dviga cen surovin in energentov nekako še ni odrazil v končnih cenah gospodinjstev," pravi ter dodaja, da to še posebej velja za zemeljski plin in elektriko.

'Takšen dvig inflacije smo nazadnje videli pred 30 leti'

Napoveduje, da bo glavna rast cen gospodinjstva najverjetneje dosegla v drugi polovici leta. Priznava tudi, da jih je aprilska inflacija presenetila, saj da smo 2,6-odstoten mesečni dvig nazadnje imeli septembra 1992 - pred 30 leti: "Ta dvig je bil izjemno velik in ni bil posledica le energentov in električne energije, temveč splošnega dviga cen, in odraža že nekako zatečene cenovne pritiske, ki so se aprila realizirali."

Ocenjujejo, da se bo inflacija v letu 2022 gibala pri dobrih petih odstotkih. "Nekatere inštitucije menijo, da bo povprečna vrednost inflacije bližje šestim ali pa celo sedmim odstotkom. Nobena od inštitucij pa ne vidi rasti nad to oceno," pravi Ivanc. Ta sicer poudarja, da so gibanja pri nas še relativno umirjena, saj da je v petih od 19 članic območja evra letna inflacija v aprilu presegla 10 odstotkov.