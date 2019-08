Prihaja nov vročinski val s temperaturami do 37 stopinj Celzija

Iz zahodnega Sredozemlja in severne Afrike se proti našim krajem širi zelo topla zračna masa, ki bo poskrbela za že četrti letošnji vročinski val. Najbolj vroč dan bo ponedeljek, ko bodo najvišje temperature presegle 35 stopinj Celzija. A vročina ne bo trajala prav dolgo, saj nas bo že v torek preplavil občutno hladnejši zrak.

Oslabljena vremenska fronta, ki je včeraj tudi pri nas povzročala krajevne padavine, plohe in nevihte, se je pomaknila nad vzhodno Evropo, nad nami pa se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki nam bo prineslo nekaj sončnih in spet vročih poletnih dni.

Začenja se že četrti letošnji vročinski val. FOTO: iStock

Nad zahodno Evropo, kjer so v preteklih tednih beležili nove temperaturne rekorde, bo tokrat precej bolj sveže, saj bo to območje pod vplivom globokega ciklona z vremenskimi frontami. Ob koncu tedna se bodo temperature v večjem delu Francije, na severu Španije, Britanskem otočju in v državah Beneluksa gibale le med 20 in 25 stopinjami Celzija. Ravno omenjeni ciklon bo krivec za nov vročinski val pri nas, saj se po njegovem vzhodnem robu širi zelo topla zračna masa iznad zahodnega Sredozemlja in severne Afrike.

Za razliko od preteklih treh vročinskih valov, ko je najtoplejši zrak preplavil zahodno Evropo in segal še daleč proti severu nad Skandinavijo, bo tokrat vročina zajela predvsem Apeninski in Balkanski polotok. Najvišje dnevne temperature bodo tu na višku vročinskega vala v prvi polovici prihodnjega tedna dosegale vrednosti med 35 in 40 stopinj Celzija, marsikje pa tudi noči ne bodo več nudile prave svežine. Slovenija se bo nahajala na severozahodnem robu območja dotoka vročega afriškega zraka, zato bodo nad nami pihali jugozahodni vetrovi, le v nedeljo bo ob pomiku oslabljene vremenske fronte prek srednje Evrope prehodno zapihal šibak vzhodnik. Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved? Pred nami so sončni poletni dnevi z le nekaj plitve kopaste oblačnosti v popoldanskem času. Več nizkih oblakov v vzhodni in osrednji Sloveniji pričakujemo v nedeljo dopoldne, ko bo prek vzhodnih Alp pronical nekoliko hladnejši zrak. Takrat se bo prehodno nekoliko povečala tudi možnost za nastanek kakšne plohe ali nevihte. Zaradi večje količine vlage v spodnjih plasteh ozračja in že daljših noči bo po nekaterih nižinah ob jutrih možna megla, ki pa jo bo še vedno močno avgustovsko sonce kmalu posušilo. Kako bo s temperaturami? Že danes popoldne bodo temperature dosegle in ponekod tudi presegle 30 stopinj Celzija. Najtopleje bo na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija. Zaradi šibkega maestrala bosta ob morju približno dve stopinji manj, podobno bo tudi drugod po Sloveniji.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Soboto bomo v večjem delu države začeli s temperaturami med 15 in 19 stopinjami Celzija. Nekoliko bolj sveže bo le v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske in Kočevske, topleje pa ob morju, kjer se ne bo ohladilo pod 20 stopinj Celzija. Sredi dneva bo zapihal šibak južni do jugozahodni veter in težišče najvišjih temperatur se bo preselilo nad vzhodno Slovenijo. V Beli krajini in Posavju se bo ogrelo do 35 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo na Dolenjskem, Štajerskem, v Prekmurju ter osrednji Sloveniji, od 30 do 33 stopinj Celzija pa bodo termometri pokazali na zahodu države (Gorenjska, Notranjska, Primorska). Nedeljo bomo začeli s toplim jutrom. V središčih večjih mest in na Primorskem se temperature marsikje ne bodo spustile pod 20 stopinj Celzija, zaradi obrata vetra na vzhodno smer pa bo dan v večjem delu države nekoliko manj vroč od minulega. Izjema je Primorska, kjer se bo ob šibki burji ogrelo do 35 stopinj Celzija, drugod po državi bodo termometri pokazali malo nad 30 stopinj Celzija.

Najvišje temperature bomo v prihodnjih dneh izmerili v Beli krajini. FOTO: POP TV