Najprej nov vročinski val, nato prihaja hladna fronta

Po besedah meteorologa se bodo popoldanske temperature v prihodnjih dneh večinoma gibale od 30 do največ 35 stopinj Celzija. Vročino bodo spremljale razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, z začetkom v torek in vse tja do konca tedna. "Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte. Ne bodo pa nastajale vsak dan povsod," je povedal.

Predvidoma ob koncu tedna bo nato Slovenijo prešla hladna fronta, vročina pa bo od nedelje naprej popustila. "Kot kaže, bo v prihodnjem tednu, tam po 19. juliju, verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine," je dejal.