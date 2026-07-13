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Slovenija

Najprej nov vročinski val, nato prihaja hladna fronta

Ljubljana, 13. 07. 2026 10.31 pred 37 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Skok v vodo

V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte. Temperature morja so visoke, a ne rekordne, je povedal meteorolog Brane Gregorčič.

Verjetnost padavin
Verjetnost padavin
FOTO: Arso

Po besedah meteorologa se bodo popoldanske temperature v prihodnjih dneh večinoma gibale od 30 do največ 35 stopinj Celzija. Vročino bodo spremljale razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, z začetkom v torek in vse tja do konca tedna. "Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte. Ne bodo pa nastajale vsak dan povsod," je povedal.

Predvidoma ob koncu tedna bo nato Slovenijo prešla hladna fronta, vročina pa bo od nedelje naprej popustila. "Kot kaže, bo v prihodnjem tednu, tam po 19. juliju, verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine," je dejal.

Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
FOTO: Arso

Morje se bo še ogrelo

Temperatura slovenskega morja se v teh dneh giblje med 27 in 28 stopinjami Celzija. Po besedah Gregorčiča so takšne temperature visoke, niso pa rekordno visoke. "Vemo, da so rekordno visoke vrednosti za mesec julij nekje med 30 in 31 stopinj Celzija. Zaenkrat tako visoko ne gre, se bo pa tudi temperatura morja verjetno do petka še nekoliko dvignila," je povedal.

Danes bo sicer precej jasno in vroče. V torek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

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KOMENTARJI2

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daiči
13. 07. 2026 10.58
ma clovk se navad na te vrocinse udare, vm povem
Odgovori
0 0
Kratki
13. 07. 2026 11.10
Pomisli malo na starejše in kronične bolnike
Odgovori
0 0
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