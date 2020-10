Prihaja nova fronta s padavinami, sledilo bo daljše obdobje suhega vremena

Po sončni in prijetno topli nedelji so zahodno Slovenijo že zajele manjše krajevne padavine, ki bodo tu vztrajale tudi čez dan. Medtem se bo na vzhodu nadaljevalo sončno in zelo toplo, a tudi precej vetrovno vreme. Najmočnejši sunki jugozahodnika bodo na izpostavljenih mestih presegali hitrost 50 kilometrov na uro. V torek bo ob fronti prehodno deževalo v večjem delu Slovenije, nato vstopamo v daljše obdobje suhega vremena.

Kljub temu da je pred nami še zadnji mesec jeseni, nas je vreme v preteklih dneh s temperaturami marsikje vrnilo na njen začetek. Modrina neba, sonce in rahel vetrič so včeraj živo srebro v Beli krajini potisnili vse do 21 stopinj Celzija, le kakšno stopinjo manj smo izmerili drugje v vzhodni Sloveniji. Medtem so primorski in notranjski hribi že popoldne dobili oblačne kape, ki naznanjajo novo spremembo vremena. To nam bo prinesla oslabljena hladna fronta, ki je včeraj dosegla Zahodno Evropo, danes pa se bo prek Srednje Evrope in severne Italije pomikala proti vzhodu in jutri čez dan prešla tudi naše kraje.

icon-expand Jugozahodni veter bo danes Slovenijo razdelil na bolj oblačen zahod in sončen vzhod. FOTO: Jože Novak

Po prehodu fronte bo k nam dotekal le za nekaj stopinj manj topel zrak, precej izrazitejše ohladitve pa so v teh dneh deležni onstran Atlantika v Združenih državah Amerike, kjer so razmere ponekod že povsem zimske. Fronta s sneženjem je že prešla Montano, Wyoming, Južno Dakoto in Nebrasko, v prihodnjih dneh tukaj pričakujejo še zelo nizke temperature, ki se bodo ob jutrih ponekod spustile celo pod –15 stopinj Celzija. Mrzla arktična zračna masa bo jutri in v torek dosegla tudi Teksas, Oklahomo in Kansas, kjer je zelo verjeten pojav ledenega dežja in žleda.

icon-expand Medtem ko temperature nad vzhodnim delom Evrope bolj spominjajo na konec septembra kot na konec oktobra, so razmere v ZDA že povsem zimske. Živo srebro se je ponekod spustilo celo več kot 20 stopinj Celzija pod dolgoletno povprečje. FOTO: Wxcharts.com

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Pri nas bo vreme še naprej krojil občutno toplejši jugozahodni veter, ki bo Slovenijo razpolavljal na dva dela. Ponedeljek bo tako na vzhodu sončen in topel, veliko sonca bo tudi ob morju, drugod bodo prevladovali oblaki. Predvsem na severnem Primorskem, Notranjskem in Gorenjskem bo občasno deževalo. Ob vse izrazitejšem južnem vetru bo najtopleje ob morju, kjer se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija. Zelo toplo bo tudi na Goriškem, Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo okoli 20 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo na Dolenjskem in v Beli krajini. Najmanj bo na Gorenjskem in v Posočju, od 13 do 15 stopinj Celzija. V torek dopoldne bo povsod oblačno. Padavinski pas hladne fronte se bo od zahoda pomikal proti vzhodu in najkasneje do sredine popoldneva prešel vso državo. Proti večeru se bo delno zjasnilo. Temperature bodo v večjem delu države ostale pod 15 stopinjami Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com