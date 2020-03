Prihaja nova pošiljka padavin, ponekod bo tudi snežilo

Sloveniji se približuje nova fronta, ki bo na vreme pri nas vplivala v noči na petek in v petek čez dan. Prinesla nam bo oblake in dež, na Gorenjsko pa tudi sneg. Zapade lahko od 5 do 20 centimetrov snega, največ na območju Rateč in Kranjske Gore ter na Bohinjskem.

V zadnjih desetih dneh se vremenske fronte čez Slovenijo pomikajo kot po tekočem traku. Zaradi prevladujočih zahodnih višinskih vetrov je glavnina padavin padla v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer so se ponekod že močno približali marčevskemu povprečju. Od povprečja pa so še precej oddaljeni v vzhodni Sloveniji, kjer je bilo padavin marsikje le za vzorec. Podobna razporeditev padavin bo tudi ob jutrišnjem prehodu fronte.

Na Gorenjskem bo petkovo jutro zimsko. FOTO: Dreamstime

Ciklon s fronto je že dosegel Zahodno Evropo, od tu pa se bo danes čez dan preko držav Beneluksa in Nemčije počasi pomikal proti vzhodu. Ko bo fronta omenjenega ciklona dosegla zahodne Alpe, bo nad severno Italijo prišlo do nastanka še enega, manjšega ciklona, ki bo v noči na petek in v petek dopoldne občutneje vplival tudi na vreme pri nas. Prve padavine pričakujemo zvečer Novo spremembo vremena bo naznanil jugozahodni veter, s katerim bo k nam dotekal postopno vse bolj vlažen zrak. Na zahodu se bo tako že dopoldne nekoliko pooblačilo, popoldne pa se bo oblačnost gostila in širila proti vzhodu. Primorsko in Notranjsko bodo proti večeru zajele manjše padavine. Najbolj, do 13 stopinj Celzija, se bo popoldne ogrelo na Dolenjskem, v Beli krajini in ob morju. Drugod bomo izmerili od 8 do 12 stopinj Celzija, občutno manj bo le v alpskih dolinah, kjer se živo srebro marsikje ne bo povzpelo nad pet stopinj Celzija.

Vremenska napoved za danes FOTO: POP TV

V zadnjih dneh je v gorah obilno snežilo. V visokogorju se je snežna odeja lokalno odebelila za več kot en meter, v sredogorju pa za okoli pol metra. Jutri bo na območju Julijskih Alp zapadlo še od 40 do 60, drugod v naših gorah pa od 10 do 30 centimetrov snega. Nevarnost snežnih plazov, ki je že zdaj precejšnja, se bo tako še dodatno povečala.

Na Gorenjskem bo petkovo jutro zimsko Ob nastanku ciklona nad severno Italijo se bodo padavine v noči na petek krepile in širile proti vzhodu. Na Gorenjskem in Notranjskem bo sprva snežilo, v drugem delu noči pa bo sneg na Notranjskem prehajal v dež. V višinah in tudi po nekaterih nižinah jugozahodne Slovenije se bo namreč krepil južni veter, ki bo mejo med toplejšim in hladnejšim zrakom potiskal proti severu. Toplejši zrak pa ne bo dosegel Gorenjske, kjer se boste jutri marsikje zbudili v zimsko jutro. Največ snega, tudi do 15 centimetrov, bo zapadlo na Bohinjskem in v Zgornjesavski dolini. Drugod po nižinah bo medtem le deževalo, meja sneženja bo na nadmorski višini med 700 in 1000 metri. Temu primerno razgibane bodo tudi temperature. Na Gorenjskem se bodo te gibale okoli ničle, drugod bo okoli pet stopinj, na Primorskem, kjer bo pihal okrepljen jugo, pa bo marsikje lahko celo nad deset stopinj Celzija.

Vremenska napoved za jutri FOTO: POP TV

Jutrišnji dan bo oblačen z občasnimi padavinami, ki jih bo več dopoldne. V alpskih dolinah bo snežilo in zapadlo novih pet do deset centimetrov snega, drugod po nižinah bo deževalo. Sredi dneva bodo padavine slabele in v večjem delu države ponehale, oblačnost na jugu pa se bo začela trgati. Najvišje dnevne temperature bodo v severni Sloveniji le malo nad ničlo, v preostalem delu države pa se bodo gibale od pet do deset, na Primorskem pa do 12 stopinj Celzija. Konec tedna bo večinoma suh V soboto dopoldne bo ponekod še rahlo deževalo, nad okoli 800 metrov nadmorske višine pa rahlo snežilo. Do sredine dneva bodo padavine povsod ponehale, v večjem delu Slovenije se bo popoldne delno zjasnilo. Prehodno bo zapihal hladnejši severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo po nižinah nekaj stopinj nad ničlo, dnevne pa se bodo povzpele do 10 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: Arso