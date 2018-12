Prihaja nova pošiljka snega, snežinke možne tudi v nižjih delih Primorske

Zbudili smo se v mrzlo jutro. Na Babnem polju (Arso) so izmerili –14 stopinj Celzija, pod ničlo pa se je ohladilo tudi ob morju. V prihodnjih dneh se bo mrazu pridružil še sneg. Zaradi nizkih temperatur bo nekaj snežink priplesalo tudi v nižje dele Primorske, kjer se bo v petek čez dan krepila burja. V večjem delu države lahko do sobote zjutraj zapade od 3 do 10, na Kočevskem in v delu Notranjske pa tudi do 20 centimetrov snega.

Po zelo toplih dneh, ko so se temperature ob popoldnevih gibale okoli 15 stopinj Celzija, se je vremenski vzorec nad našimi kraji spremenil. Zapihal je veter severnih smeri, s katerim je začel dotekati hladnejši zrak. V prihodnjih dneh se tudi najvišje dnevne temperature ponekod ne bodo povzpele nad ničlo. Največ snega bo padlo na Kočevskem. FOTO: Rok Nosan Pred spremembo vremena bo danes še prevladovalo sončno vreme, bolj oblačno bo dopoldne le v vzhodni in severni Sloveniji. Ponekod na Štajerskem in v Prekmurju bo sprva še pihal severozahodni veter, sredi dneva pa se bo obrnil na severovzhodno smer. Kljub hladnemu vetru bodo najvišje dnevne temperature danes marsikje še krepko nad ničlo. V večjem delu države se bodo gibale pri 5 stopinjah Celzija, 2 stopinji Celzija bosta v alpskih dolinah, okoli 10 pa jih bo na Primorskem. Sprememba vremena prihaja v noči na četrtek Atlantsko obalo bo danes zvečer dosegla hladna fronta, ki bo ob svojem napredovanju proti vzhodu v zahodnem Sredozemlju povzročila nastanek ciklona. Ta se bo nato pomikal proti Balkanu in tudi k nam prinesel nekaj snega. V noči na četrtek se bo pooblačilo. Jug države bo zajelo rahlo sneženje, ki se bo v četrtek čez dan razširilo tudi nad osrednjo in zahodno Slovenijo. Količina padavin bo majhna, kljub temu pa se lahko v krajih ob alpsko-dinarski pregradi nabere dobrih 5 centimetrov snega. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Po krajši prekinitvi se bo sneženje v petek čez dan od juga spet nekoliko okrepilo in razširilo nad vso državo. Ker bo dovolj hladno, bo tudi po nižinah Primorske večinoma snežilo, a prav veliko snega tu ne bo padlo. Kakšna snežinka lahko pripleše celo do morja. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV V večjem delu Slovenije lahko do sredine noči na soboto pričakujemo med 3 in 10 centimetrov suhega snega, predvsem na jugu države tudi več. Najmanj snega bo padlo v nižjih delih večjih kotlin, največ pa na Kočevskem in v delu Notranjske. Napovedi se med seboj še nekoliko razlikujejo, zato so možna tudi odstopanja. Temperature bodo v petek marsikje ves dan vztrajale pod ničlo, burja na Primorskem pa se bo okrepila. V soboto dopoldne bo sneženje povsod ponehalo, zaradi razjasnitve bo nedeljsko jutro ledeno mrzlo. V krajih s snežno odejo in brez vetra bodo temperature padle pod –10 stopinj Celzija, popoldne pa bo okoli ledišča. Hladno zimsko vreme se bo nadaljevalo tudi na začetku prihodnjega tedna. Več o vremenu v vašem kraju.