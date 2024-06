Prihaja nova slovenska kripto menjalnica za začetnike s kriptovaluto CUT

Investiranje v kripto bo kmalu enostavno tudi za popolne začetnike - Na svetovni trg namreč 31. maja prihaja prva kripto menjalnica za začetnike, ki bo uporabnika vodila skozi prve korake v kriptu in ga postopoma izobraževala o kriptovalutah in investiranju. Platforma Ima tudi lastno, slovensko kriptovaluto CUT, ki jo ima že več kot 2.000 slovencev, število imetnikov pa se zna po lansiranju menjalnice drastično povečati.

ZANIMANJE ZA KRIPTOVALUTE STRMO NARAŠČA

Do danes, ste se z besedo "kripto" ali "kriptovalute" sigurno že srečali. Morda ste slišali zagreto debato o Bitcoinu za sosednjo mizo v lokalu, poslušali sorodnika kako navdušeno razlaga o tej temi, morda pa ste o teh novih valutah poslušali že pri frizerju. Kriptovalute postajajo iz dneva v dan bolj zanimive, saj imajo kot naložba lahko neprimerljivo večje donose od ostalih vrst naložb. Ravno zaradi tega, se investiranja v kripto loteva tudi širša populacija in v kripto investirajo tudi ljudje, ki prej nikoli niso imeli drugih naložb.

Od njihovega nastanka je minilo že več kot 15 let in bojazni, da bi propadle, ni več - nasprotno, do konca leta 2027 na kripto trgu pričakujejo več kot pol milijarde novih uporabnikov. Čeprav se mogoče ne zdi, je trg še vedno mlad in majhen, napoveduje pa se, da se bo to v naslednjih letih spremenilo. Mnogi entuziasti trdijo, da bo rast v tem ciklu trga največja doslej. Dejstvo je, da so vedno več ljudi zaveda, da so kriptovalute priložnost generacije, vsi, ki so se s kriptom že spoznali, že od začetka pozivajo vse ostale, da hitro skočijo na ta vlak, saj vsaj za zdaj, še vedno ni prepozno.

ZAČETNIKI IMAJO ŠE VEDNO TEŽAVE

Kljub strmemu naraščanju zanimanja in zavedanja, da so kriptovalute lahko tisto, s čimer si bomo polepšali prihodnost, pa se začetniki v kriptu še vedno srečujejo s težavami, ki jih mnogokrat odvrnejo od investiranja v kriptovalute. Zatakne se že pri izbiri kripto menjalnice, saj jih večina ni prilagojena začetnikom. Delujejo zastrašujoče, ker je njihov uporabniški vmesnik prilagojen za izkušene vlagatelje, prav tako pa na pravilnih mestih ne nudijo informacij in pomoči, ki bi jih širša populacija potrebovala na svojih kripto začetkih. Odgovorov na vprašanja "Kako začeti s kripto?", "Kako in kdaj kupiti kripto?", "Kdaj pobrati dobičke?" začetniki mnogokrat ne dobijo, idejo o investiranju pa kmalu ovržejo, saj kripto v njihovih očeh ostaja "prezakompliciran zame".

SLOVENSKA KRIPTO MENJALNICA KMALU OSVAJA SVET