Prihaja novo močno deževje, severozahod znova obarvan oranžno

Že v nedeljo se je čez dan znova okrepil jugozahodni veter, ki je ponekod po nižinah presegal 50 kilometrov na uro. Prav tako so se v zahodni Sloveniji začele pojavljati manjše padavine, ki se bodo pojavljale tudi čez dan. Nekoliko obilnejše bodo v Zgornjem Posočju, drugod pa bo sicer dežja malo. Na vzhodu bo suho in precej sončno, še bo pihal jugozahodnik.

Agencija RS za okolje (Arso) je sicer že za danes za zahod in jugovzhod države zaradi dežja in močnejšega vetra izdala rumeno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, ob morju in na vzhodu do 23 stopinj Celzija. V noči na torek se bodo padavine okrepile in do jutra zajele vso Slovenijo. Ponekod bo tudi zagrmelo.