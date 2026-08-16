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Slovenija

Prihaja ohladitev s plohami in nevihtami, 'padavinska pošiljka prepozna'

Ljubljana, 16. 08. 2026 20.19 pred 1 uro 3 min branja 24

Avtor:
Ema Čepon
Oblačno nebo

Se končno bliža konec peklenske vročine, suše in požarne ogroženosti? Začetek tedna prinaša težko pričakovano osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami. Bo pa tla dodobra namočilo šele v drugi polovici tedna, napovedujejo vremenoslovci, in še to predvsem na zahodu države.

"V ponedeljek in v torek bo za dobrih pet stopinj hladneje, nato spet manjša otoplitev, v drugi polovici tedna pa spet temperature blizu dolgoletnega povprečja. Lahko pričakujemo tam od četrtka do sobote lokalno tudi prek 100 litrov na kvadratni meter," pravi naš hišni prognostik Aleš Satler.

Pošiljka padavin bo premajhna in prišla bo prepozno, da bi še lahko rešila pridelek, ugotavljajo kmetje. Pri žitih pričakujejo do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Prihodnji teden si bo razmere na terenu ogledal tudi kmetijski minister. Kakšne ukrepe pripravlja država?

Travniki so povsem ožgani. Listje z dreves odpada, kot da bi bila jesen. "Pridelki dozorevajo, se sušijo praktično pred očmi. Pa naj bo to poljščine, naj bodo to trajni nasadi," pravi Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

Zato predvsem kmetje najbolj težko pričakujejo vremenski preobrat in prvo resnejšo pošiljko padavin po skoraj mesecu dni. A za zdaj - kot kaže - prihaja le skromnejša ohladitev.

"Jutri nas bo dosegla hladna fronta, glavno dogajanje pričakujemo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Sicer bodo razlike med posameznimi kraji kar se tiče količine padavin zelo velike, ampak povsod po državi pričakujemo nekaj padavin," pravi Satler.

Še največ padavin si lahko, napovedujejo vremenoslovci, v četrtek obetajo na zahodu države. Premalo in prepozno, da bi rešilo letošnjo sušo, sta - ob robu slovesnosti ob obletnici stiškega samostana - poudarila kmetijski minister Janez Cigler Kralj in predsednik kmetijske zbornice.

"Padavine za letos, pravzaprav tam, kjer je škoda narejena, žal ne morejo več pomagati ne bodo prinesle, kjer je trava požgana. Možnosti tretje košnje ne bodo obudile posušene koruze in drugih posevkov, tudi ožganih jabolk in drugega sadja," izpostavlja Cigler Kralj.

" Na zbornici pričakujemo ukrepe v čim krajšem času, predvsem pa sporočilo na kakšen način naj umirimo to situacijo," pa pravi Podgoršek.

Da so pospešili izplačevanje sredstev zaradi posledic suše in pozebe za lani, ki jih bi kmetje lahko prejeli že v naslednjih dneh. In da iščejo načine, da bi za blaženje draginje energentov in gnojil dodali še več sredstev, ukrepe našteva kmetijski minister. Po opozorilih številnih kmetov, da se jim - tudi po več let - zapleta s soglasji in dovoljenji za vzpostavitev namakalnih sistemov, ki velja za naučinkovitejšo rešitev v boju s sušo.

"S kolegico, ministrico Polono Rifelj sva res v stiku, da bi pohitrili postopke, olajšali umeščanje v prostor," pravi minister. Da pa morajo kmete spodbuditi, da se v tovrstne namakalne sisteme splača vložiti, dodaja. Od okoli 10 milijonov evrov razpoložljivih sredstev v zadnjem strateškem načrtu - je po ministrovih besedah - približno polovica ostala neporabljena.

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Kardinal v Kristusu
16. 08. 2026 21.48
Sedaj pa vsi ministri, funkcionarji in poslanci nazaj k delu oz. jamranju, kako je za vse kriva prejšnja vlada...
Odgovori
0 0
Oblastljudstvu
16. 08. 2026 21.41
Sedajle vsi kmetje na ceste in vsi mi z njimi. Dovolj je #naulice
Odgovori
+1
2 1
ArkaMast
16. 08. 2026 21.30
Še vreme ni normalno.
Odgovori
+2
2 0
jedupančpil
16. 08. 2026 21.36
tak kot je narod ....
Odgovori
+3
3 0
jedupančpil
16. 08. 2026 21.27
nc ne bo hudega... tam kjer pa bo bodo pa spet prizori "katastrofe" beri audi pred hiso, salonitke na strehi....
Odgovori
-1
1 2
yss
16. 08. 2026 21.23
Kaj iščejo načine? Inerventni zakon so takoj objavili pa niso bile izredne razmere glede na 5%rast gospodarsva. Sedaj so pa kataklizmične izredne razmere pa iščejo kaj??? Denar je in treba ga je dati kmetom takoj !!! Samo iz dopusta je treba priti..
Odgovori
+3
5 2
enapi
16. 08. 2026 21.15
Vrtovc ravno prosi boga še za mesec dni suše.
Odgovori
+0
5 5
enapi
16. 08. 2026 21.11
Zraven sektašev še očitno nekdo ve koliko stopinj je peklu.
Odgovori
-2
3 5
enapi
16. 08. 2026 21.08
Iranca je verjetno ubil esdeesofc
Odgovori
-5
3 8
Fourty Six
16. 08. 2026 21.24
Kako je pa Iranec priplaval do Slovenije?
Odgovori
+0
2 2
Morgoth
16. 08. 2026 21.37
Kaj ima Iranec za delat v Sloveniji!?
Odgovori
+0
1 1
jedupančpil
16. 08. 2026 21.01
peklenske lol
Odgovori
-2
0 2
Podlesničar
16. 08. 2026 21.09
Kakšne pa, nebeške? 🤣
Odgovori
-1
1 2
jedupančpil
16. 08. 2026 21.26
jah menda je v peklu precej vec kot 40C.
Odgovori
-1
0 1
proofreader
16. 08. 2026 20.55
Golob izgleda sploh ni izplačal sredstev za lani?
Odgovori
+1
7 6
Podlesničar
16. 08. 2026 21.03
Še dobro, da je Janša znatno pocenil gorivo za kmete... 🤣
Odgovori
+2
7 5
Buča hokaido
16. 08. 2026 21.09
Golob bi izplačal, če bi se kmetje pobrigali. Tako je pa polovica ostala.
Odgovori
-1
4 5
MasteRbee
16. 08. 2026 20.48
Posledica poceni ruskih energentov.
Odgovori
-3
0 3
Desno
16. 08. 2026 20.39
Se kdo nja reče poletje p9letje Ko pa gred ob 12 vn pa nikjer nobenga. Naj zapade. 2 metra snega tole ji več za nikamor... Sm ko v arestu.. Skos notri...... Razen zjutraj ko je do 8 se znosno
Odgovori
+1
6 5
Minifa
16. 08. 2026 20.32
Spet bo napolnilo in OČISTILO Mussolinijev vodovod ?
Odgovori
-2
3 5
Feraltribune
16. 08. 2026 20.31
Kmetje ste volili Janšo, sedaj ga imate.
Odgovori
-6
10 16
Desno
16. 08. 2026 20.39
Levičar upale kaj je Janša, kriv za sušo
Odgovori
+10
14 4
MasteRbee
16. 08. 2026 20.45
Imate in vsaj za lani bodo dobili izplačan del škode.
Odgovori
+6
6 0
Buča hokaido
16. 08. 2026 21.11
Ni kriv za sušo, je pa kriv za ne ukrepanje. Glavno, da je Urško peljal v hribe.
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+3
5 2
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