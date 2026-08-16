Prihaja ohladitev s plohami in nevihtami, 'padavinska pošiljka prepozna'

"V ponedeljek in v torek bo za dobrih pet stopinj hladneje, nato spet manjša otoplitev, v drugi polovici tedna pa spet temperature blizu dolgoletnega povprečja. Lahko pričakujemo tam od četrtka do sobote lokalno tudi prek 100 litrov na kvadratni meter," pravi naš hišni prognostik Aleš Satler.

Pošiljka padavin bo premajhna in prišla bo prepozno, da bi še lahko rešila pridelek, ugotavljajo kmetje. Pri žitih pričakujejo do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Prihodnji teden si bo razmere na terenu ogledal tudi kmetijski minister. Kakšne ukrepe pripravlja država?

Travniki so povsem ožgani. Listje z dreves odpada, kot da bi bila jesen. "Pridelki dozorevajo, se sušijo praktično pred očmi. Pa naj bo to poljščine, naj bodo to trajni nasadi," pravi Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

Zato predvsem kmetje najbolj težko pričakujejo vremenski preobrat in prvo resnejšo pošiljko padavin po skoraj mesecu dni. A za zdaj - kot kaže - prihaja le skromnejša ohladitev.

"Jutri nas bo dosegla hladna fronta, glavno dogajanje pričakujemo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Sicer bodo razlike med posameznimi kraji kar se tiče količine padavin zelo velike, ampak povsod po državi pričakujemo nekaj padavin," pravi Satler.

Še največ padavin si lahko, napovedujejo vremenoslovci, v četrtek obetajo na zahodu države. Premalo in prepozno, da bi rešilo letošnjo sušo, sta - ob robu slovesnosti ob obletnici stiškega samostana - poudarila kmetijski minister Janez Cigler Kralj in predsednik kmetijske zbornice.

"Padavine za letos, pravzaprav tam, kjer je škoda narejena, žal ne morejo več pomagati ne bodo prinesle, kjer je trava požgana. Možnosti tretje košnje ne bodo obudile posušene koruze in drugih posevkov, tudi ožganih jabolk in drugega sadja," izpostavlja Cigler Kralj.

" Na zbornici pričakujemo ukrepe v čim krajšem času, predvsem pa sporočilo na kakšen način naj umirimo to situacijo," pa pravi Podgoršek.

Da so pospešili izplačevanje sredstev zaradi posledic suše in pozebe za lani, ki jih bi kmetje lahko prejeli že v naslednjih dneh. In da iščejo načine, da bi za blaženje draginje energentov in gnojil dodali še več sredstev, ukrepe našteva kmetijski minister. Po opozorilih številnih kmetov, da se jim - tudi po več let - zapleta s soglasji in dovoljenji za vzpostavitev namakalnih sistemov, ki velja za naučinkovitejšo rešitev v boju s sušo.

"S kolegico, ministrico Polono Rifelj sva res v stiku, da bi pohitrili postopke, olajšali umeščanje v prostor," pravi minister. Da pa morajo kmete spodbuditi, da se v tovrstne namakalne sisteme splača vložiti, dodaja. Od okoli 10 milijonov evrov razpoložljivih sredstev v zadnjem strateškem načrtu - je po ministrovih besedah - približno polovica ostala neporabljena.