Prihaja ohladitev, v drugi polovici tedna morda tudi sneg

Fronte si v zadnjih dneh sledijo kot po tekočem traku, a zaradi severozahodnega višinskega vetra obilnejših padavin na južno stran Alp ne prinašajo. Zaradi velikih razlik v tlaku med anticiklonom na jugozahodu in ciklonom na severu celine je bilo pretekli konec tedna marsikje po Evropi zelo vetrovno. V Alpah so najmočnejši sunki presegali 150 kilometrov na uro, na naši Kredarici pa so včeraj izmerili sunke zahodnika okoli 130 kilometrov na uro.

V prihodnjih dneh tako močnega vetra ne bo več, saj se bo ciklon pomikal proti vzhodu celine, nad Alpe in Skandinavijo pa se bo razširil anticiklon, ki bo v osrčje celine preusmerjal hladen zrak.