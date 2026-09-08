Prihaja ohladitev: na zahodu možne močnejše nevihte

Današnje popoldne bo še precej jasno, z najvišjimi temperature od 28 do 34 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bodo nad severno Italijo nastajale nevihte, ki bomo proti jutru lahko dodegle zahodno Slovenijo.

Jutri pa bo Alpe ter severno Sredozemlje dosegla hladna fronta. V severnem Sredozemlju bo nastalo ciklonsko območje. Z južnimi in zahodnimi vetrovi bo nad naše kraje pritekal zelo vlažen zrak, kažejo podatki Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje (Arso).

Sreda bo tako nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Arso je za severo- in jugozahod izdal oranžno vremensko opozorilo.

Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.

V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.