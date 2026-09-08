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Slovenija

Prihaja ohladitev: na zahodu možne močnejše nevihte

Ljubljana, 08. 09. 2026 15.52 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Oranžno vremensko opozorilo

Po podatkih Arsa bodo zvečer in ponoči nad severno Italijo nastajale nevihte, ki bodo proti jutru lahko dosegle zahodno Slovenijo. Jutri zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je za zahodni del države izdano oranžno opozorilo.

Današnje popoldne bo še precej jasno, z najvišjimi temperature od 28 do 34 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bodo nad severno Italijo nastajale nevihte, ki bomo proti jutru lahko dodegle zahodno Slovenijo.

Jutri pa bo Alpe ter severno Sredozemlje dosegla hladna fronta. V severnem Sredozemlju bo nastalo ciklonsko območje. Z južnimi in zahodnimi vetrovi bo nad naše kraje pritekal zelo vlažen zrak, kažejo podatki Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje (Arso). 

Za zahod oranžno vremensko opozorilo

Sreda bo tako nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Arso je za severo- in jugozahod izdal oranžno vremensko opozorilo.

Oranžno vremensko opozorilo
Oranžno vremensko opozorilo
FOTO: Arso

Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.

V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

vreme napoved Arso oranžno vremensko opozorilo nevihte

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