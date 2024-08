Prihaja osvežitev, a poletje se še ne poslavlja

Prvi vročinski val je v večjem delu države trajal med 8. in 19. julijem.

"Vročina s popoldanskimi temperaturami med 30 in 36 stopinjami Celzija bo po Sloveniji vztrajala še v soboto, 17. avgusta, v nedeljo pa bo nevihtna aktivnost marsikje že poskrbela za nekaj osvežitve," napovedujejo na ARSO, kjer opozarjajo, da bodo v nedeljo izpolnjeni pogoji za nastanek razmeroma močnih neviht, saj bosta ozračje in morje precej pregreta, v višinah pa bo k nam pritekal postopno bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Po napovedih se bo v ponedeljek z dotokom hladnejšega zraka v spodnjih plasteh ozračja labilnost ozračja nekoliko zmanjšala, a ob krajevnih plohah in nevihtah se bodo še vedno lahko pojavljali močnejši nalivi. "Če bodo najvišje dnevne temperature v nedeljo ponekod še dosegle okoli 30 stopinj Celzija, bodo v ponedeljek večinoma le še blizu 25 ali celo manj. Dokaj nestanovitno vreme se bo verjetno nadaljevalo tudi v torek. Na Primorskem bo pihala burja."