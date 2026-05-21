Slovenija

Prihaja otoplitev: tudi do 30 stopinj Celzija

Ljubljana, 21. 05. 2026 10.52 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Odklon temperature od povprečja

Popoldne so sicer možne še kratkotrajne krajevne plohe, najvišja dnevna temperatura pa bo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija. Od petka do vključno torka pa lahko pričakujemo precej sončnega vremena z vse višjo dnevno temperaturo, napovedujejo na Agenciji za okolje. Že v soboto in nedeljo se bo najvišja dnevna temperatura predvsem na Goriškem približala 30 stopinjam Celzija.

Če je bil pretekli teden precej hladnejši od povprečja, pa zdaj temperatura iz dneva v dan narašča, napovedujejo na Arsu. "Razmeroma hladna zračna masa, ki je zadnjih 10 dni vztrajala nad našimi kraji, se bo danes počasi pomaknila proti jugovzhodni Evropi. Njen vpliv bo še čutiti predvsem v vzhodni polovici Slovenije, kjer bodo danes popoldne še možne kratkotrajne krajevne plohe. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija," so zapisali.

Od petka do vključno torka lahko pričakujemo precej sončnega vremena z vse višjo dnevno temperaturo, napovedujejo meteorologi. "Iznad zahodne in srednje Evrope se namreč proti našemu območju že širi območje visokega zračnega tlaka, ki bo nad našimi kraji predvidoma vztrajalo vse do sredine prihodnjega tedna," so zapisali na agenciji.

Napoved temperatur v naslednjih dneh
FOTO: Arso

Na Goriškem tudi do 30 stopinj Celzija

Že v soboto in nedeljo se bo najvišja dnevna temperatura predvsem na Goriškem približala 30 stopinj Celzija, v ponedeljek in torek pa bo podobno vroče tudi marsikje v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, so zapisali na Arsu.

"Ob sončnem vremenu in rahlem vetru, ki bo še dodatno sušil ozračje, bo vreme v teh dneh kot nalašč za košnjo in sušenje," so sporočili z agencije. Vreme bo primerno tudi za izlete v gore ali na morje, kjer bo pihala šibka burja. Na Arsu tako svetujejo, da lepo vreme izkoristite, vendar na pot vzemite dovolj vode in ne pozabite na zaščito pred soncem. UV-indeks bo ob koncu tedna v gorah lahko presegel vrednost 9, drugod pa bo okoli 8.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

BUONcaffee
21. 05. 2026 12.34
Ja, sedaj bo dobro zakurilo, kar je značilno za nestalno vreme. Tako, da to poletje bo pestro. Vročina, pogosti nalivi itd.
Ananas3456
21. 05. 2026 11.48
Ze farbate vse rdeč. Poletje prihaja tako da je to čisto normalno..
