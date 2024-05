Prihaja pas močnejših padavin in neviht, Arso za torek izdal oranžno opozorilo

Ob približevanju ciklona in vremenske fronte bo v večjem delu Slovenije začelo deževati že v noči na torek, pas močnejših padavin in neviht pa bo naše kraje predvidoma prešel v torek popoldne, napoveduje Agencija za okolje. Ob tem se bodo krajevno lahko pojavljali nalivi in sunki vetra. Agencije je za torek zaradi neviht izdala oranžno opozorilo.