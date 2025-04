Evropo bo preplavil polarni zrak: kako mrzlo bo?

"Podobno kot v začetku aprila 2021, tudi letos kaže na prodor mrzlega zraka iznad območja Skandinavije in Baltika proti jugu. V soboto bo polarni zrak dosegel srednjo Evropo, v nedeljo pa bo preplavil tudi Slovenijo in segel proti jugu do osrednjega Balkana," mrzli konec tedna napovedujejo na Arsu, kjer sicer pojasnjujejo, da bo smer vetrov v srednji troposferi severozahodna, medtem ko je bila aprila pred tremi leti zahodna do jugozahodna.

Hladna fronta nas bo sicer hitro prešla v noči na nedeljo, možne so tudi padavine, a snega po nižinah najverjetneje ne bo, drugače bo v višjih predelih. "Čeprav bo vremenski občutek v gorah v nedeljo zimski, pa bo temperatura po nižinah večinoma še nad 5 stopinj Celzija. Najnižjo temperaturo pri tleh pričakujemo v dneh med ponedeljkom in sredo (torej med 7. in 10. aprilom)," še dodajajo na Arsu.