Prihaja poletje: kako poskrbeti za kožo?

Bližajo se topli poletni meseci, ki smo jih težko pričakovali. Visoke temperature, morje, sonce in zabave pa niso edino, na kar je potrebno misliti. Zima in mraz sta na koži pustila posledice, zato je nujno, da kožo pripravimo na poletje in tudi brez pudra in korektorja izgledamo odlično. Preberite nasvete, ki vodijo do zdrave in sijoče kože v toplih mesecih.

Skrb za naš največji organ je potrebna v vseh mesecih in vseh obdobjih. Pomlad je primeren čas, da koži posvetimo še več pozornosti. Ne pozabimo na intenzivno čiščenje, vlaženje in zaščito. Zdrava koža se začne od znotraj V toplejših dneh je najpomembnejša hidratacija. Z zadostno količino popite vode bomo telesu in koži naredili veliko uslugo. Ne pozabimo na prehrano, sezonsko zelenjavo in čim manj sladkarij. Vlaženje je izredno pomembno Pozimi, zaradi hladnih temperatur, vetra in ogrevanja koža izgubi prožnost in sijaj. Veliko ljudi se srečuje s suho kožo, ki jo lahko odpravimo samo z intenzivnim vlaženjem. Izsušeni koži primanjkuje vlage, zato za nego kože izberite vlažilno kremo, ki bo delovala od znotraj navzven. icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: Arhiv ponudnika Piling – odstranite odmrle celice Izvajanje čiščenja kože s pilingom se v poletnih mesecih odsvetuje, zaradi zaščite kože pred soncem. Najprimernejši čas za piling je torej pomlad. Privoščite si piling, ki bo odprl kožne celice, odstranil odmrle in dobro očistil obraz, s tem pa zmanjšal možnost zamašenih por, ki privedejo do nepravilnosti na koži. Koža potrebuje prožnost Ste vedeli, da prehitri znaki staranja kože nastopijo zaradi izgube prožnosti in volumna? Ključna komponenta zdrave kože je naravna sestavina človeškega telesa, hialuronska kislina. Ima posebno sposobnost zadrževanja vode, ki koži nudi prožnost. Tako je nega kože s hialuronsko kislino pomembna v vseh obdobjih, saj preprečuje prehitro staranje kože, že obstoječe gube in tanke linije pa zapolni. Po intenzivnem čiščenju kože, zdravi prehrani in pilingu, je potrebo izbrati dobro vlažilno kremo, ki je primerna za vaš tip kože. Izberite kremo, ki vsebuje le 100 % naravno hialuronsko kislino evropskega izvora, ki ne povzroča alergijskih reakcij in je primerna za vse tipe kože. Krema Lux-Factor 4D Hyaluron je intenzivna vlažilna in pomlajevalna krema, ki s svojimi skrbno izbranimi sestavinami rezultate zagotavlja v samo 2 tednih uporabe. icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: Arhiv ponudnika Odkrijte 5 izdelkov v 1 Si tudi vi želite uporabljati le en izdelek, ki bo nadomestil uporabo dnevne, nočne, vlažilne in pomlajevalne kreme v enem? Krema Lux-Factor 4D Hyaluron vsebuje vse potrebne sestavine, ki nudijo popolno nego zrele kože, poleg tega pa je še odlična podlaga za dolgo obstojen make-up, zato priporočamo nanos 2-krat dnevno, zjutraj pred nanosom ličil in zvečer, na očiščeno kožo. icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: Arhiv ponudnika Si tudi vi letošnje poletje želite sijoče in zdrave kože? Z upoštevanjem nasvetov za nego kože spomladi, bo vaša koža do poletja pripravljena na sonce in visoke temperature. Zaradi izjemnih rezultatov in kože brez gub, se boste poslovili tudi od pudra in korektorja, ki sta v poletnih mesecih popolnoma odveč. Svojo kremo 4D Hyaluron lahko naročite le na brezplačni telefonski številki 01 777 41 07 ali na spletni strani www.luxfactor.net. Sedaj so vam vsi izdelki na voljo s kar 50 % popustom, ob vsakem nakupu pa vam nudimo še 30-dnevno garancijo.

