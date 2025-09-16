Prihaja prodor hladnega zraka: začetek kurilne sezone že prihodnji teden?

Druga polovica septembra bo prinesla zelo dinamično vremensko dogajanje. Od severa nas bo danes prešla hladna fronta z nevihtami in izrazitim padcem temperatur – popoldne bodo te marsikje za več kot 10 stopinj nižje kot včeraj. A poletje se s tem še ne bo poslovilo.

Za fronto se bo hitro okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo prineslo več sonca in višje dnevne temperature. Ob koncu tedna ni izključena niti kakšna tridesetica.

V prihodnjem tednu pa nas čaka nov prodor hladnega zraka, s katerim bo vreme dokončno dobilo jesenski značaj. Ponekod se bo že začela kurilna sezona, še napoveduje.