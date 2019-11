Prihaja prva izdatnejša pošiljka dežja v letošnji jeseni

V prihodnjih dneh nas čakata vsaj dva izrazitejša padavinska dogodka. Prvi nas bo zajel v nedeljo, drugega pa pričakujemo v torek. Ker bo iznad Sredozemlja dotekal topel zrak, bo dovolj hladno za sneg le po najvišjih vrhovih. Rečna korita se bodo v prihodnjih dneh zlasti nad zahodno, osrednjo in južno Slovenijo močno napolnila. Možna so tudi razlivanja.

Po nekaj hladnejših dneh, ki so v višje ležeče kraje že prinesli prvi priokus zime, bodo v prihodnjih dneh nad nami prevladovali občutno toplejši južni vetrovi, ki nam bodo iznad morja prinašali ogromne količine vlage ter poskrbeli za prvo izdatnejšo pošiljko padavin v letošnji jeseni. September in še zlasti oktober sta bila namreč zelo skromna s padavinami. Po podatkih Arsa marsikje nismo dosegli niti polovice dolgoletnega povprečja za ta čas. Le v Julijskih Alpah je v oktobru padlo nad sto, sicer pa večinoma od 40 do 90 litrov dežja na kvadratni meter. Med glavnimi meteorološkimi postajami smo največji primankljaj beležili na Letališču Maribor, v Ratečah in Biljah pri Novi Gorici, kjer je v osrednjem jesenskem mesecu padla le tretjina povprečnih padavin za ta čas. V prihodnjih dneh bomo ta zaostanek marsikje nadoknadili, saj so naši kraji že prišli pod vpliv globokega in obsežnega območja nizkega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Ob pomiku vremenske fronte prek Alp se bo jutri nad severnim Sredozemljem poglobilo novo ciklonsko območje. Z močnimi južnimi do jugozahodnimi vetrovi bo k nam več dni zapored dotekal topel in zelo vlažen zrak. Pričakujemo lahko najmanj dva izrazita padavinska dogodka: prvi nas bo zajel v nedeljo, drugi pa v torek.

Začenja se jesensko deževje. FOTO: Thinkstock

Dež se bo krepil in širil proti vzhodu Primorsko in Notranjsko so že ponoči dosegle manjše padavine, ki se bodo čez dan počasi širile proti vzhodu. Kljub temu bo količina padavin danes še majhna. Še največ dežja, do okoli 20 litrov na kvadratni meter, bo padlo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, medtem ko bo marsikje na vzhodu lahko ostalo povsem suho, tudi z nekaj sončnimi žarki.

V noči na nedeljo se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Nedelja bo tako v večjem delu države oblačna s pogostimi padavinami, ki bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije obilne. Nekoliko prijaznejša slika bo na vzhodu, kjer bo ob okrepljenem jugozahodnem vetru vsaj dopoldne še večinoma suho in deloma sončno, zvečer in v noči na ponedeljek pa bo tudi tam prehodno deževalo. Okrepljen jugo, povišano plimovanje morja Predvsem v višjih legah in tudi po nekaterih nižinah bo jutri zelo vetrovno. Najmočnejši sunki jugozahodnega vetra bodo na Štajerskem in v Prekmurju dosegali hitrost okoli 70, v gorah pa sredi dneva tudi nad 100 kilometrov na uro. V Primorju bo pihal močan jugo, ki bo v kombinaciji z nizkim zračnim tlakom poskrbel za povišano plimovanje morja. Pri tem bo morje poplavljalo nižje ležeče dele obale.

V prihodnjih dneh bo pogosto deževalo. Višji in bolj zeleni stolpci prikazujejo verjetnost za večjo količino padavin. FOTO: ARSO

Možne so nevihte z nalivi Ker bo ozračje nad nami nestabilno, pihali pa bodo okrepljeni južni vetrovi, se bodo v nedeljo čez dan vzpostavljali pasovi z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi. Ti bodo predstavljali prvo nevarnost za naraščanje ter lokalno razlivanje rek in potokov. Težišče padavin bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, z oddaljevanjem od gorskih pregrad pa se bo količina padavin hitro manjšala. V noči na ponedeljek nas bo prešla vremenska fronta, zato bo prehodno deževalo tudi v vzhodni Sloveniji. Jugozahodni veter se bo polegel. Na Štajerskem in v Prekmurju ga bo nadomestil nekoliko hladnejši severozahodnik. V ponedeljek bodo padavine prehodno ponehale in marsikje se bo delno razjasnilo. A ne za dolgo, saj se nam bo od zahoda že bližalo novo padavinsko območje, ki nas bo doseglo v noči na torek. Padavine se bodo v torek dopoldne širile proti vzhodu. Jugozahodni veter se bo znova okrepil. Vodotoki bodo naraščali, obstaja nevarnost razlivanja V le treh dneh bo na območju Posočja padlo čez 200, lokalno zelo verjetno tudi nad 300 litrov padavin na kvadratni meter. Le malo manj dežja bo na območju Snežnika. Ker se bodo vzpostavljali pasovi intenzivnejših padavin, je količina le teh v preostalem delu države težje določljiva. V večjem delu osrednje, južne in zahodne Slovenije lahko do ponedeljak zjutraj okvirno pričakujemo od 30 do 60 litrov dežja na kvadratni meter, v noči na torek in v torek čez dan pa še enkrat toliko. Precej padavin bo tudi na Koroškem, občutno manj pa na vzhodu države, torej v pasu med Posavjem in Pomurjem, kjer skupna količina dežja marsikje ne bo presegla 20 litrov na kvadratni meter.

Deževno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu. FOTO: ARSO