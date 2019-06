Prihaja prvi letošnji vročinski val. Kje poiskati osvežitev?

V prihodnjih dneh nas bo zajel vroč afriški zrak, ki bo poskrbel za prvi letošnji vročinski val. Ta bo v primerjavi s preteklimi leti precej zgoden. Osvežitev bo zato marsikdo poiskal v morju, ki se je v zadnjih dneh prav tako močno ogrelo in v Kopru dosega že 24 stopinj Celzija. Precej hladnejše so naše celinske vode, še posebej tiste, ki se napajajo s snežnico z vrhov.

Vse kaže, da se letošnji junij želi odkupiti za rekordno siv, mrzel in moker maj, saj nas že od začetka meseca razvaja s soncem in visokimi temperaturami, ki za okoli 3 stopinje Celzija presegajo dolgoletno povprečje. V prihodnjih dneh se bodo te povzpele še višje in zajel nas bo celo prvi letošnji vročinski val. Leta 2016 smo kriteriju vročinskega vala v večjem delu države zadostili 23. junija, pred dvemi leti le en dan prej, lani pa smo morali na prvi vročinski val čakati vse do konca julija.

V ponedeljek se začenja prvi letošnji vročinski val

Kako visoko bodo segle temperature? Vročina se bo stopnjevala skozi ves prihodnji teden, najbolj vroče pa bo predvidoma ob koncu tedna, ko bi se ponekod lahko ogrelo tudi nad 35 stopinj Celzija. Na nočno ohlajanje in na dnevne temperaturne viške bo ključno vlogo odigral veter. V ponedeljek bo najbolj vroče na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija. Zaradi vpliva morja bo nekaj stopinj manj na obali. V nadaljevanju tedna se bo težišče vročine preselilo na vzhod države. Ozračje bodo ob popoldnevih ponekod osvežile vročinske nevihte, ki jih bo največ v torek, v drugi polovici tedna pa bodo malo verjetne. Vse toplejša bodo postajala tudi jutra. Predvsem v večjih mestih in v gričevnatem svetu se temperature v drugi polovici tedna ne bodo več spuščale pod 20 stopinj Celzija. Kljub temu bo današnja nedelja temperaturno še znosna.

Obeti za Slovenijo

Kaj pravi vremenska napoved za danes? Zbudili smo se v večinoma jasno in sveže nedeljsko jutro. Temperature so se v večjem delu države spustile pod 15 stopinj Celzija. Jutranja svežina pa ne bo trajala prav dolgo, saj bo močno junijsko sonce temperature že kmalu pognalo v višave. Sončno vreme bo vztrajalo vse do večera. Modrino neba bo čez dan sramežljivo osvajala le tanka oblačna koprena, ki pa ne bo kvarila vtisa lepe nedelje.

Za razliko od včeraj bo danes najbolj vroče na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 32 stopinj Celzija. Le 2 ali 3 stopinje manj bodo v vzhodni in osrednji Sloveniji. Še malce manj bo na Gorenjskem, kjer bo 27 stopinj Celzija. Kje poiskati osvežitev? V poletni vročini se številna mesta ob slovenskih rekah, jezerih, morju, pa tudi ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnostna kopališča. Kopanje pa ni varno povsod. Tako imenovana divja kopališča so brez upravljavcev in reševalcev iz vode, ki skrbijo za varnost in nudijo prvo pomoč, zato se tam kopamo na lastno odgovornost, dvomljiva pa je tudi kakovost vode.

V prihodnjih dneh bo vreme zelo primerno za prvi letošnji skok v morje.