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Slovenija

Prihaja prvi vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija

Ljubljana, 15. 06. 2026 12.14 pred 43 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Prvi vročinski val

V prvi polovici tega tedna bo Slovenijo zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Najtopleje bo med soboto in torkom, ko bodo temperature med 30 in 35 stopinj Celzija.

"Prvi vročinski val letošnjega poletja v Sloveniji se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnjega," napovedujejo na Agenciji za okolje.

Prvi vročinski val
Prvi vročinski val
FOTO: Arso

Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med soboto, 20. 6., in torkom, 23. 6., ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več.

"Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem od ponedeljka naprej," še napovedujejo.

Vročinski val bo sicer najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope.

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KOMENTARJI2

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Hudi časi
15. 06. 2026 13.26
Gledam objavo o sanaciji škode po ujmi. Vlada RS pravi: "Da bi pohitrili sanacijo nastale škode, vlada sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir." in potem: "Od 19. junija dalje bodo na upravnih enotah vzpostavljena posebna svetovalna mesta, kjer bodo strokovnjaki pomagali pri urejanju vseh potrebnih postopkov." Torej brez birokratskih ovir, ampak zakaj potem strokovnjaki?
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+1
1 0
Hudi časi
15. 06. 2026 12.24
Tale vročinski val, pa naval tujcev na našo avtocesto, pa zastoji v avtu, ko ne smeš stopit iz avta. Klima na maksimum in 5 ur iz Maribora v Koper.
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+7
8 1
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