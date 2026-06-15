Prihaja prvi vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija

"Prvi vročinski val letošnjega poletja v Sloveniji se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnjega," napovedujejo na Agenciji za okolje.

Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med soboto, 20. 6., in torkom, 23. 6., ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več.

"Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem od ponedeljka naprej," še napovedujejo.

Vročinski val bo sicer najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope.