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Slovenija

Prihaja razbremenitev plač?

Ljubljana, 05. 10. 2026 18.15 pred 45 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Marko Gregorc
Denar

Predsednik vlade Janez Janša napoveduje davčno reformo, ki naj bi jo vlada obravnavala že v začetku prihodnjega leta. Bo ta prinesla tudi razbremenitev vseh plač, kot so stranke koalicije obljubljale pred volitvami? Za koliko bi zvišale dohodninsko olajšavo in zakaj tega niso storile že doslej?

Trenutna splošna dohodninska olajšava znaša dobrih 5.500 evrov. Tu jo je zakoličila Golobova vlada, potem ko je zaustavila Janševo dohodninsko reformo, ki bi olajšavo postopoma dvigovala do 7.500 evrov. Delavec, zaposlen za povprečno plačo, zato danes prejme približno 42 evrov nižjo mesečno plačo.

Koalicijske stranke so zato že med kampanjo obljubljale ne le, da bodo olajšavo vrnile, ampak da jo bodo še povišale.

"Dvig splošne dohodninske olajšave, takoj! Na 8.000 evrov in potem postopoma do 10.000 evrov do leta 2029," je napovedal Jernej Vrtovec.

A v koaliciji so že ob interventnem zakonu na obljubo pozabili. Ob nižanju davkov podjetnikom, socialni kapici in nižanju DDV splošna dohodninska olajšava ni omenjena. Bi jo lahko prinesla nova davčna reforma?

"To bomo dejansko še uskladili s sindikati in delodajalci," pravi Andrej Šircelj.

Odkar so v opoziciji, bi splošno olajšavo dvigovali tudi v Gibanju Svoboda. A le na 6.500 evrov.

"Mi nasprotujemo interventnemu zakonu, tudi zato, ker nagrajuje samo najbogatejše. Tistim, ki se vrača uslugo. Povprečnemu državljanu, srednjemu razredu, pa se ne daje prav nič. Zato smo mi predlagali v davčni spremembi zakonodaje, da se okrepi prihodek srednjega sloja," pravi Borut Sajovic.

Po predlogu Gibanja Svoboda bi bila povprečna plača danes višja za približno 20 evrov, če pa bi se uresničila Vrtovčeva obljuba iz kampanje o 10.000 evrih olajšave, bi bila povprečna plača danes višja za skoraj 100 evrov mesečno.

"V politiki je najlažje reči, da bi se jih davčno razbremenjevalo, istočasno pa ne bi nadomestili tega manjka. To pa lahko povzroči marsikatere težave, sploh če se ponovi finančna kriza," pa opozarja Luka Goršek.

Slovenija je bila po obremenitvi plač, tako z davki kot s prispevki, šesta med 38 primerjanimi državami OECD. Tam je povprečni primež plač znašal dobrih 35 odstotkov, v Sloveniji pa 45 odstotkov.

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KOMENTARJI2

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Allahu akbar.
05. 10. 2026 20.54
Proti vsemu
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ImamLastnoMnenje
05. 10. 2026 20.51
Potrebno je znižati dohodnino in socialne prispevke iz bruto plač in to razliko nadomestiti z višjimi socijalnimi dajatvami za podjetja, ob enakih bruto plačah, seveda! Pri nas plačajo podjetja le 16% na bruto plačo, V Avstriji in Nemčiji 21-22%,na Češkem pa 32%.....
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