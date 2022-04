Prihaja razjasnitev, z njo pa tudi negativne temperature in nevarnost pozebe

Včerajšnjo soboto je zaznamovalo zelo pestro vremensko dogajanje. Lahko rečemo, da smo imeli v enem dnevu štiri letne čase. Medtem ko je bilo do sredine popoldneva marsikje na jugu še sončno in toplo, se je meja sneženja ponekod na Gorenjskem že spustila do nižin. Zaradi izrazite menjave zračne mase so nastajale tudi nevihte z nalivi, babjim pšenom in sodro, ponekod pa celo s točo, ki je pobelila pokrajino in ovirala cestni promet.

Popoldne se je hladna fronta pomikala proti jugu in zahodu države. Meja sneženja se je za krajši čas tudi marsikje na Notranjskem in Dolenjskem spustila do nižin. Nekaj snežink je močna burja prinesla celo v nižje dele Primorske, kjer je bilo še pred fronto okoli 20 stopinj Celzija.

Medtem ko je sneg po nižinah ob pozitivnih temperaturah in toplih tleh večinoma že pobralo, pa je povsem drugače v višjih legah zahodne in južne Slovenije, kjer je nad 600 metrov nadmorske višine zapadlo okoli deset, nad 800 metrov pa lokalno tudi več kot 20 centimetrov snega. V gorah je snega še precej več. Na Kredarici ga je v le 24 urah zapadlo kar 88 centimetrov.