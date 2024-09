Prihaja recesija, vendar ni nujno, da je to slaba novica. Tukaj so kratka navodila, kako situacijo izkoristiti sebi v prid.

Mali vlagatelji in varčevalci skoraj vsako recesijo dočakajo nepripravljeni in v njej izgubijo denar.

Inflacija, vse bolj nestabilni delniški trgi, možnost vojn in napetosti znotraj zahodnih držav - to so samo nekateri dejavniki, zaradi katerih mnogi analitiki, v bližnji prihodnosti, pričakujejo novo recesijo. Strah pred novo recesijo, ki bi prinesla močno stagnacijo svetovnega gospodarstva in s tem negativno vplivala na finančno stanje posameznika, se najbolj čuti v največjem svetovnem gospodarstvu - na Ameriškem trgu! To potrjujejo tudi trendi, ki so najbolje zaznani na internetnem brskalniku Google, saj je tam ena izmed najbolj iskanih besed ravno "recesija". Recesijo, v takšnem obsegu, je javnost pričakovala v letu 2008, v času pandemije COVID in po Ruski invaziji na Ukrajino ter danes! Kaj prihaja zdaj?

"Finančna nevihta" bi lahko postavila svet na glavo! Recesije v svetovnem gospodarstvu niso neznanka. Ekonomisti računajo na obdobja, v katerih se gospodarstvo upočasni, tako da vprašanje ni, ali bo recesija, ampak kdaj in kako globoka bo. Inflacija, vojne in politična nestabilnost so nekakšna "finančna nevihta", ki bi lahko že to jesen svetovno gospodarstvo obrnila na pot navzdol, pred kratkim pa smo bili priča velikemu padcu borze in nestabilnostim na ameriškem trgu dela, kar so mnogi analitiki razlagali kot začetek te nevihte. Recesijo večina vlagateljev obravnava kot negativen pojav za njihovo premoženje, tisti pravi in pametni vlagatelji pa so se nanjo že začeli pripravljati, da bi iz nje izvlekli največji dobiček. Z drugimi besedami, medtem ko bo velika večina izgubila znaten znesek svojega denarja v obliki pokojnin, prihrankov ali vrednosti delnic, bodo posamezniki, kot vedno, občutno povečali svoje premoženje z vlaganjem v premoženjske naložbe, ki prinašajo visok donos le v nestabilnih časih. Ena najbolj priljubljenih takih naložb je investicijsko zlato. Že dejstvo, da centralne banke po svetu kopičijo zlate rezerve najhitreje v zgodovini, kaže, da se tudi one pripravljajo na recesijo z nakupovanjem zlatih palic, tudi analitiki podjetja Morgan Stanley pričakujejo rast cene zlata do 2650 dolarjev za unčo že letos. V zadnjih 20 letih se je cena zlata povečala za več kot 601%! V preteklosti so se zlato in vlagatelji v plemenite kovine med recesijo dobro odrezali. Med veliko recesijo je cena zlata v dolarjih zrasla za več kot 200% v samo nekaj letih, v samo zadnjih 12 mesecih je cena zrasla za več kot 25%! Tudi ko ni recesije, se cena zlata v povprečju dvigne za 8,5 % na leto, kar pomeni nekaj več kot 601 % v zadnjih dvajsetih letih. To je zelo visoka rast, predvsem v primerjavi z drugimi oblikami naložb, kot so delnice ali nepremičnine, ki v času recesije za vlagatelje postanejo še posebej tvegane. Poleg visokega donosa, imajo vlagatelji radi fizično zlato, ker je na nek način premoženjsko zavarovanje v primeru kataklizmičnih dogodkov, kot je zlom valute ali bančnega sistema. Zlato tudi v takšnih scenarijih ohranja svojo vrednost, zato je dobro, da obdržite vsaj del svojega premoženja v obliki zlatih palic in zlatih kovancev.

Glede na to, da so zlati kovanci in palice v različnih velikostih - od enega grama do enega kilograma - se da v ponudbi najti nekaj za vsak žep, tako da vlaganje v zlato ni rezervirano le za najbogatejši sloj državljanov. Slovenci ponoreli za zlatom - lani so ga kupili za več kot 250 milijonov evrov! Naložbeno zlato v fizični obliki plemenitih kovin in zlatih kovancev je ena redkih oblik naložbe, ki je popolnoma brez vseh davkov, tako da ves zaslužek od naložb ostane posamezniku, brez obveznosti do države. Zlato je tudi zelo likvidno, kar pomeni, da ga je enostavno zamenjati za gotovino kjerkoli na svetu po trenutnem tečaju preko nakupa zlata. Na fizično zlato v obliki plemenitih kovin in zlatih kovancev je zato najbolje gledati kot na valuto, ki je priznana po vsem svetu. Nakup zlata je vedno pametna odločitev, še posebej v obdobjih pred velikimi krizami in recesijami. Številni analitiki menijo, da se trenutno nahajamo v takšnem obdobju, zato trg beleži velik porast povpraševanja po zlatih in plemenitih kovinah, kažejo podatki Centra Zlata preko katerih so Slovenci lani kupili za več kot 250 milijonov evrov zlata! Center Zlata - osrednje mesto za odkup in prodajo zlata Vlaganje v zlato je danes lažje kot kdajkoli prej. Odkup in prodajo zlatih palic in zlatnikov lahko opravite pri pooblaščenih trgovcih kot npr Center Zlata – vodilni regionalni distributer in odkupovalec naložbenega zlata z več kot 1500 pozitivnimi ocenami zadovoljnih strank.

