Slovenija

Prihaja regres: najbolj radodarni v bankah, v javnem sektorju 1630 evrov

Ljubljana, 18. 04. 2026 15.39 pred 1 uro 5 min branja 48

Avtor:
STA N.L.
Regres

Ena od pomembnih delavskih pravic je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače izplačati do 1. julija. Letos je to 1481,88 evra. Glede na zbrane podatke so lahko najbolj veseli zaposleni v bankah, zavarovalnicah, telekomunikacijah, energetiki in farmaciji, kjer so se mnogi delodajalci odločili za maksimalen neobdavčen znesek.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini neto minimalne plače, letos torej 1481,88 evra. Regres je sicer od leta 2019 oproščen vseh prispevkov in dajatev do višine povprečne bruto plače, za maksimalen neobdavčen znesek pa se je vnovič odločilo več delodajalcev.

Med najbolj radodarnimi so že tradicionalno v bankah. Iz OTP banke, ki je predlani nastala z združitvijo Nove KBM in SKB, so sporočili, da so marca zaposlenim skupaj izplačali 2830 evrov bruto (lani v višini tedanje povprečne plače 2804 evrov bruto oz. neto), v NLB pa v višini 2791 evrov neto, kolikor je znašala povprečna bruto plača za december.

Najvišji možen neobdavčen in neoprispevčen regres je v višini 2791 evrov.
FOTO: Shutterstock

Za najvišji možen neobdavčen in neoprispevčen regres v višini 2791 evrov neto so se odločili tudi v Zavarovalni skupini Sava ter v zavarovalnici Generali Slovenija. Na enak način so ga izračunali tudi lani. Medtem v Zavarovalnici Triglav regres za letni dopust izplačujejo skladno z določili podjetniške kolektivne pogodbe, ki določa, da višina izplačila znaša 75 odstotkov povprečne plače v družbi, pri čemer se kot povprečna plača šteje zadnja znana trimesečna povprečna plača pred izplačilom regresa.

Visok regres na Telekomu, Petrol ga je znižal

Med telekomunikacijskimi podjetji je bil znesek doslej določen le v Telekomu Slovenije, in sicer v maksimalni neobdavčeni in neoprispevčeni višini 2791 evrov neto, takšne politike izračuna so se držali tudi lani. Ni pa še jasno, koliko bodo na račune dobili zaposleni pri A1 Slovenija, kjer so se lani razveselili nakazila v višini 2200 evrov neto, in pri Telemachu, kjer so pojasnili le, da bo regres višji kot lani.

Ponovno bodo zneski visoki tudi v farmaciji. V Krki bodo aprila zaposlenim na podlagi podatka o povprečni plači v januarju nakazali 2630 evrov neto, v Leku, kjer je bil regres lani v času izračuna opredeljen pri maksimalni neobdavčeni višini 2431 evrov, pa o letošnjih nakazilih še niso odločili.

In kako je v energetiki?

Sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles je regres določil pri 2786 evrih neto, lani pri 2696 evrih neto. V sistemskem operaterju prenosnega omrežja plina Plinovodi so izračun pripravili na podlagi januarske povprečne plače in tako izplačali 2630 evrov neto. V vodilnem trgovcu z naftnimi derivati Petrol regres za letos znaša 1950 evrov neto, kar je 450 evrov neto manj kot za leto 2025.

V logistu Intereuropa so znesek za letos postavili pri 2350 evrih neto na zaposlenega, s čimer so ga glede na predhodno leto zvišali za 100 evrov neto, na Darsu pa so te dni zaposlenim izplačali 2340 evrov neto oz. enako kot lani. V Slovenskih železnicah regres še ni določen. V Luki Koper, kjer so lani za to pravico namenili 2497 evrov neto, z letošnjim zneskom še ne razpolagajo.

V Lidlu in Hoferju znesek 2000 evrov

Pravico do regresa razmeroma visoko postavljajo tudi v nekaterih trgovinah. Lidl zneska glede na lani ni spremenil, tako da tamkajšnje zaposlene junija čaka nakazilo v višini 2000 evrov neto, Hofer pa ga letos zvišuje za 200 evrov na 2000 evrov neto. V Tušu je višina še neznanka, potem ko so lani zaposlenim v podjetju namenili 1400 evrov neto, tudi v Mercatorju novega zneska še niso izračunali. V Sparu Slovenija bodo zaposlenim letos izplačali regres v višini 2000 evrov, kar je toliko kot lani.

V Pivovarni Laško Union so regres za letni dopust za leto 2026 določili pri 1700 evrov neto.

V avtomobilski industriji so s številkami postregli le v novomeškem proizvajalcu avtomobilov Revoz, kjer bo regres letos nanesel 2100 evrov. V prodajalcu avtomobilov Emil Frey so navedli le, da bodo letos do konca aprila poskrbeli za višji regres kot lani, ko je bil postavljen pri 2400 evrih neto. V dobavitelju avtomobilskim podjetjem Hidria medtem načrtujejo, da bodo zaposlenim izplačali približno enak regres kot lani, ko je znašal 2100 evrov neto. Prvi del regresa za letni dopust so izjemoma izplačali že marca, drugi del bomo izplačali v zakonsko določenem roku.

Regres za letni dopust morajo delodajalci izplačati do 1. julija.
FOTO: Shutterstock

V predstavniku elektropredelovalne dejavnosti Kolektor odločitve prav tako še niso sprejeli, zaposlenim v svojih družbah pa vsako leto izplačajo maksimalen neobdavčen in neoprispevčen znesek, so povedali.

Delodajalcev, pri katerih odločitve še niso padle, je še več. Tako zneska še niso določili v predelovalcu aluminija Impol in tovarni aluminija Talum, v Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi proizvajalec bele tehnike Gorenje, in kemijskem podjetju Cinkarna Celje.

Prav tako se na povpraševanje STA ni odzvalo še več drugih podjetij.

Javnim uslužbencem 1630 evrov

Javni uslužbenci bodo medtem maja letos prejeli regres v višini 1630 evrov neto, kar je 10 odstotkov nad minimalno plačo. Lani je bil izplačan v višini 1342 evrov neto, kar je bilo pet odstotkov nad minimalno plačo.

Regres se izjemoma lahko izplača tudi po 1. juliju, a najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta in le v primeru nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3000 do 20.000 evrov. Z globo od 1500 do 8000 evrov se lahko kaznuje manjši delodajalec - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori tovrstni prekršek. Z globo od 450 do 2000 evrov pa se v prekrškovnem postopku kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.

regres letni dopust slovenska podjetja minimalna plača javni sektor

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 16.45
Kok bomo mi na sociali dobil
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 16.44
Kok je to v rubljih...vprašam za Stevota
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 16.40
Petrol je pa znižal regres...očitno je šlo ogromno za podmazovanje in izkrivljanje resn.ce
Odgovori
0 0
bc123456
18. 04. 2026 16.38
Ta kateri ima se kopa v morju , ta ki nima /PENZIONISTI / pa v lavorju!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
flojdi
18. 04. 2026 16.36
.lepo.meni ga v nobeni firmi niso dali.
Odgovori
0 0
Pajo_36
18. 04. 2026 16.42
slovenska fora. kimaj z glavo, sej dokler ima ovaca se jih striže !
Odgovori
-1
0 1
devlon
18. 04. 2026 16.36
mmm..še Telekomu gre super..v primerjavinz bankami, zavarovalnicami, energetiki.mje farmacija pravi k
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
18. 04. 2026 16.35
ME zanima, kaj bo sedaj, ko je na mizi še predlog GZS. ja, ne da so teli k najbolj trobezlajo po televizijah eni izmed najbolj plačanih, ampak imajo idejo, da se delavcem ukine malica in prevoz. seveda njim je vseeno. Folk bo pa moral še v kake službe dodatno, da si bo lahko plačal sploh, da gre na šihte, pa bo padla cena dela, pa bodo še večji profiti. Bankir SLovenije tud jamra de bo lačen, če ne bo tele kapice, kjer bo imel še 16.000 na mesec, ker sej človek ma stroške s svojimi Bentleyi ane, mislem sej res, zakaj država ne sofinancira zavarovanj prestižnih znamk? Seveda, če imajo oni mega denarje, ima srednji razred službe ane, drgač ne gre, a ni tko?
Odgovori
-2
0 2
Arguss
18. 04. 2026 16.35
48
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 16.38
43
Odgovori
-1
0 1
matdej
18. 04. 2026 16.35
Tam ko še niso izračunali regresa in so številke neznanke Tuš,Mercator je regres minimalka...Trgovci,kjer 1*letno nakažejo 2jurja pa tud stem nedobijo kadra...Ker je vse ostalo minimalno za garaško delo
Odgovori
+1
1 0
antirepresija
18. 04. 2026 16.34
Seveda so radodajni, ce nas denar razdeljujejo! :D Odlicno!
Odgovori
+1
1 0
FejsBrukica
18. 04. 2026 16.33
Hvala bogu da se je nehal plesat. Sedaj prihaja ZUJF 2.0.
Odgovori
+1
1 0
roten
18. 04. 2026 16.32
Pa koliko je v varnostnih službah k dobre račune izstavljajo
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 16.29
Vse bo šlo...prvo bo udarila draginja pol pa še vodni topovi
Odgovori
+1
2 1
Lovimo demokrate.
18. 04. 2026 16.30
Tebe zagotovo
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 16.39
A bo kej solzivca notr
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
18. 04. 2026 16.29
A Južna v Petrolu pa je znižal regres kljub večjemu dobičku v letu 2025?
Odgovori
+0
1 1
Lovimo demokrate.
18. 04. 2026 16.30
Umiri se.
Odgovori
0 0
Pajo_36
18. 04. 2026 16.32
Seveda, kaj pa. Stevo pa Janša sta pa parlamentirala pa organizirala zaprtje črpalk med kao krizo. Krize delajo bogati, brez skrbi, če jim en bi bile pisane na kožo, jih ne bi bilo.
Odgovori
-1
0 1
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 16.28
Kok je to v dinarjih...vprašam za Stevota
Odgovori
-1
1 2
Sixten Malmerfelt
18. 04. 2026 16.29
vprašaj v srbskih markah???
Odgovori
-1
0 1
Rudar
18. 04. 2026 16.27
Upokojenci spet pusnili.
Odgovori
+2
3 1
jugatneme
18. 04. 2026 16.17
Regres torej bo in narod bo zapravljal. Ni slabo, gremo naprej.
Odgovori
-1
1 2
toxicox
18. 04. 2026 16.19
bomo privarčevali za kurilc in registracijo
Odgovori
+1
2 1
Davao
18. 04. 2026 16.16
Moj bo okog 200eur,peresni zrihtal
Odgovori
-1
1 2
abmam
18. 04. 2026 16.14
Židi bankirski pokvarjeni, obračajo naš denar brez obresti, sami si pa z našim denarjem delijo lepe dobičke.
Odgovori
+3
4 1
VladaPada
18. 04. 2026 16.16
Drzava s svojimi zakoni ti je lopovska.
Odgovori
+1
2 1
Sixten Malmerfelt
18. 04. 2026 16.14
Podjetja imajo v Sloveniji čez 5 milijard dobička v letu 2025! Skoraj 10 % GDp-ja!
Odgovori
+0
2 2
Veščec
18. 04. 2026 16.18
no,pol se pa čudite ,zakaj zoki računa"10%",pa to
Odgovori
-1
1 2
