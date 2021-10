Prihaja slana, zaščitite pridelke

Na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo, da lahko v četrtek slana doseže bolj izpostavljene predele, zato svetujejo zaščito pridelkov, ki so še ostali na vrtovih. Nizke temperature, pri tleh so pričakovane tudi do –1 stopinja Celzija, naj sicer za zdaj ne bi ogrožale vinogradniških območij oziroma grozdja, ki na trtah še čaka na pozno trgatev, bo pa posledice pozebe lahko opaziti na cvetju. Vremenoslovci opozarjajo, da bodo v nevarnosti tudi zelenjadnice, kot so plodove, ki so ponekod še na vrtovih, zato se plodove splača pobrati ali dobro zaščititi.

Kar se sadnega drevja tiče, na izpostavljenih mestih najverjetneje ne bo ogroženo, saj so na teh območjih večinoma visokodebelni sadovnjaki, ki jim je pridelek v večini pobrala že spomladanska pozeba, kar ga je ostalo, pa so plodovi dovolj visoko nad tlemi, kjer jih negativne temperature zraka verjetno ne bodo dosegle. Če bodo temperature vendarle prenizke in bodo dosegle tudi plodove, bodo ti lahko utrpeli poškodbe, ki bodo opazne nekaj dni po slani. "Ne gre pa pozabiti, da so sedaj na drevesih večinoma še pozne zimske sorte, ki prenesejo tudi nekaj več mraza," pojasnjujejo na Arso.

Lahko pa nizke temperature pustijo hude posledice na še zeleni koruzi, ki jo kmetje sejejo za primes k travni silaži, opozarjajo. Koruza, ki so jo sadili za silažo je namreč zdaj že pospravljena. Koruzi za zrnje, ki jo že pospešeno pobirajo, pa nizke temperature ne morejo več do živega, še pravijo vremenoslovci in dodajajo, da nizke temperature prav tako ne morejo škoditi ozimnim posevkom, ječmenu, ki je v fazi setve in ponekod vznika.

Sicer bo tudi v petek in soboto zjutraj v izpostavljenih legah v notranjosti države možna slana, še napovedujejo vremenoslovci.