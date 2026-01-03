Prihaja sneg: koliko ga lahko zapade?

Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, z nekaj jasnine v severnih krajih in na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Prihaja prava zima FOTO: Shutterstock

Nato pa prihaja sneg – v notranjosti države bo začelo snežiti ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od -2 do 4, v Zgornjesavski dolini okoli -5 stopinj Celzija. "Sneženje bo zajelo večji del države, vendar bodo količine majhne," razlaga meteorolog Rok Nosan.

Kot pravi naš hišni vremenoslovec, bo zima v prihodnjih dneh pokazala svoj pravi obraz. Od severa se bo nad naše kraje spuščal mrzel polarni zrak, od juga pa bodo Slovenijo prehajali pasovi s sneženjem.

Jutri dopoldne bo sneženje večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. V ponedeljek bo oblačnost spet naraščala, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo snežilo. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. Hladno bo.

Snežilo bo pri negativnih temperaturah, zato se bodo centimetri hitro nabirali. Večja količina snega je možna predvsem na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini. Sneženje bo v višjih legah spremljal okrepljen severovzhodni veter, ki bo gradil snežne zamete.

Snežinke bodo znova, v večjem delu Slovenije tudi do nižin, spet pričele poplesavati v torek. Oblačno bo, burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila in do četrtka snežinke morda prinesla vse do morja, napoveduje naš prognostik.

Koliko snega lahko zapade?