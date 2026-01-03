Prihaja sneg: koliko ga lahko zapade?

Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, z nekaj jasnine v severnih krajih in na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).
Nato pa prihaja sneg – v notranjosti države bo začelo snežiti ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od -2 do 4, v Zgornjesavski dolini okoli -5 stopinj Celzija. "Sneženje bo zajelo večji del države, vendar bodo količine majhne," razlaga meteorolog Rok Nosan.
Jutri dopoldne bo sneženje večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.
V ponedeljek bo oblačnost spet naraščala, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo snežilo. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. Hladno bo.
Snežinke bodo znova, v večjem delu Slovenije tudi do nižin, spet pričele poplesavati v torek. Oblačno bo, burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila in do četrtka snežinke morda prinesla vse do morja, napoveduje naš prognostik.
Koliko snega lahko zapade?
Nekatera območja, predvsem na Štajerskem, je sneg pobelil že minulo noč. Po meritvah Arsa je največ snega zapadlo na Ptuju, kjer so zjutraj izmerili osem centimetrov.
Količina snega bo v prihodnjih dneh sicer močno odvisna od natančne poti sredozemskega ciklona, ki je za zdaj še nekoliko negotova. "Trenutni izračuni pa kažejo, da bo večji del Slovenije do četrtka prekrila okoli 10-centimetrska snežna odeja. Predvsem na jugu in jugovzhodu države so možne tudi precej večje količine snega," pravi Nosan.
Napoved za prihodnji konec tedna za zdaj sicer ostaja še zelo negotova. "V primeru razjasnitve pa nas čakajo zelo mrzla jutra, ko se lahko temperature spustijo tudi pod –15 stopinj Celzija," še razlaga vremenoslovec.
