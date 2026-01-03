Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihaja sneg: koliko ga lahko zapade?

Ljubljana, 03. 01. 2026 15.14 pred 51 minutami 2 min branja 16

Avtor:
Ti.Š. R.N.
Snežak, sneg

"Po trenutnih napovedih nas bosta v novem tednu prešla dva pasova nekoliko izrazitejšega sneženja. Prvega lahko pričakujemo v torek čez dan, drugega pa predvidoma v sredo popoldne ali v noči na četrtek," napoveduje vremenoslovec Rok Nosan.

Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, z nekaj jasnine v severnih krajih in na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Prihaja prava zima
Prihaja prava zima
FOTO: Shutterstock

Nato pa prihaja sneg – v notranjosti države bo začelo snežiti ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od -2 do 4, v Zgornjesavski dolini okoli -5 stopinj Celzija. "Sneženje bo zajelo večji del države, vendar bodo količine majhne," razlaga meteorolog Rok Nosan.

Kot pravi naš hišni vremenoslovec, bo zima v prihodnjih dneh pokazala svoj pravi obraz. Od severa se bo nad naše kraje spuščal mrzel polarni zrak, od juga pa bodo Slovenijo prehajali pasovi s sneženjem.

Jutri dopoldne bo sneženje večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačnost spet naraščala, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo snežilo. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. Hladno bo.

Snežilo bo pri negativnih temperaturah, zato se bodo centimetri hitro nabirali. Večja količina snega je možna predvsem na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini. Sneženje bo v višjih legah spremljal okrepljen severovzhodni veter, ki bo gradil snežne zamete.

Snežinke bodo znova, v večjem delu Slovenije tudi do nižin, spet pričele poplesavati v torek. Oblačno bo, burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila in do četrtka snežinke morda prinesla vse do morja, napoveduje naš prognostik.

Koliko snega lahko zapade?

Nekatera območja, predvsem na Štajerskem, je sneg pobelil že minulo noč. Po meritvah Arsa je največ snega zapadlo na Ptuju, kjer so zjutraj izmerili osem centimetrov.

Količina snega bo v prihodnjih dneh sicer močno odvisna od natančne poti sredozemskega ciklona, ki je za zdaj še nekoliko negotova. "Trenutni izračuni pa kažejo, da bo večji del Slovenije do četrtka prekrila okoli 10-centimetrska snežna odeja. Predvsem na jugu in jugovzhodu države so možne tudi precej večje količine snega," pravi Nosan.

Napoved za prihodnji konec tedna za zdaj sicer ostaja še zelo negotova. "V primeru razjasnitve pa nas čakajo zelo mrzla jutra, ko se lahko temperature spustijo tudi pod –15 stopinj Celzija," še razlaga vremenoslovec.

vreme zima sneg

'Najpomembnejša je umiritev razmer. Ne želimo si nove vojne'

Zimski 'sendvič' iz 80 cm zbitega snega in harmonike

SORODNI ČLANKI

Na Mariborskem Pohorju pol metra snega, zasedene nastanitvene kapacitete

Nekoč tudi več kot 40 dni globoko pod ničlo, kaj pa danes?

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
03. 01. 2026 16.07
Pri nas je popolnoma vseeno koliko ga zapade in ali je bil napovedan vnaprej, ker komunalce itak vedno preseneti.
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
03. 01. 2026 15.58
Upam, da bo vsaj - 40
Odgovori
-2
0 2
Partapaki
03. 01. 2026 15.57
Do torka se bo napoved že spremenila in nebo skoraj nič snega ker se vse pomika južneje
Odgovori
+1
2 1
Lujzek Biber
03. 01. 2026 15.57
Šponamo kar gre. 2 krog. Laufa in se kadi iz dimnik. Vse da bo. Po planu.
Odgovori
-1
0 1
mojcd
03. 01. 2026 15.54
Vnovični poizkus....tokrat mogoce rata
Odgovori
+0
1 1
Fluxx
03. 01. 2026 15.48
Grims z lopato caka ze od novembra in se kr nic
Odgovori
-1
1 2
Sixten Malmerfelt
03. 01. 2026 15.37
Že dons zjutraj bi moral zapasti po vaših napovedih, pa ga še vedno čakamo!
Odgovori
+3
4 1
Watcherman
03. 01. 2026 15.41
Pozanimaj se prej na katerem koncu in kdaj je bil napovedan sneg.
Odgovori
-3
1 4
ivan z Doba
03. 01. 2026 15.34
Na Darsu bodo znova presenečeni!
Odgovori
+1
4 3
Watcherman
03. 01. 2026 15.34
Pravilna napoved.
Odgovori
+2
3 1
Verus
03. 01. 2026 15.33
hahaha 🤣 a spet sneg
Odgovori
-2
1 3
Verus
03. 01. 2026 15.34
sneg napovedujete ze dva meseca. Padel samo v 2% drzave. Da ne bo lazna napoved temelj kvazi problemov z naravo potem
Odgovori
+0
2 2
Watcherman
03. 01. 2026 15.36
Ni bil napovedan po celi Sloveniji čez noč zapadel pa je tam,ko je bil napovedan.
Odgovori
+0
2 2
mojcd
03. 01. 2026 15.55
Nope ne bo drzalo (sem s stajerske)
Odgovori
0 0
bb5a
03. 01. 2026 15.20
Zapadlo ga bo še manj, kot pa se da komentirati na vaši strani...
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
Portal
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
cekin
Portal
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde
moskisvet
Portal
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425