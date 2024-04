Prihaja toplotni val: temperature do 30 stopinj Celzija

Po dveh nekoliko hladnejših dnevih se bo nad Evropo začela širiti nova pošiljka afriškega zraka, ki bi nam lahko prinesla rekordno visoke temperature za prvo polovico aprila. Vrhunec toplega vala bo pri nas predvidoma med nedeljo in torkom, ko bi se lahko po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije krajevno ogrelo na okoli 30 stopinj Celzija, na nadmorski višini 1500 metrov pa se bodo temperature približale 20 stopinjam Celzija, kar za približno 15 stopinj presega dolgoletno povprečje za ta del leta. Zaradi jugozahodnega vetra in vpliva razmeroma hladnega morja bo na zahodu države dobrih 5 stopinj manj.