Prihaja tudi drugi Spartan

"Z nakupom drugega taktičnega transportnega letala bo imela Slovenska vojska zagotovljeno stalno operativnost letalskega taktičnega transporta pripadnikov Slovenske vojske in tovora za svoje potrebe, potrebe države pri prevozu ljudi in tovora ob naravnih in drugih nesrečah ter za pomoč pri gašenju požarov v naravi." Letali bosta na ta način Sloveniji omogočali razpoložljivost tudi v primerih, ko eno letalo zaradi tehničnega vzdrževanja ne bo na voljo.

Slovenski minister za obrambo Marjan Šarec in njegov italijanski kolega Guido Crosetto sta podpisala dogovor za nakup drugega taktičnega transportnega letala C-27J Spartan. Gre za nakup po modelu "vlada vladi", so sporočili z Morsa.

Sloveniji je v postopku pogajanj z italijansko stranjo uspelo za enako konfiguracijo drugega letala doseči nižjo ceno za skoraj 3,5 milijona evrov, so potrdili na Morsu. Že kupljena modula za gašenje požarov in prevoz potnikov bosta lahko izmenično uporabljali obe letali, dodajajo.

Nakup je Slovenijo z vključeno dveletno garancijo stal 45.408.679,04 evra brez DDV. Vrednost prvega letala C-27J vključno s certifikacijo, MEDEVAC standardnim in specialnim modulom, modulom za biološko dekontaminacijo, balističnim modulom in z vključeno dveletno garancijo pa 48.854.759,25 evra brez DDV.

K navedenima stroškoma za nakup prvega in drugega letala je treba prišteti še stroške opreme za podporo na tleh, integralne logistične podpore, usposabljanja, dobave rezervnih delov in dodatnega materiala za transport ter stroške nakupa sistema za gašenje požara in modula za prevoz potnikov, dodajajo. Del stroškov za nakup obeh letal so tudi stroški italijanskega vojaškega letalskega organa in administrativni stroške Ministrstva za obrambo Italijanske republike za čas veljavnosti izvedbenega dogovora.

Skupaj stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J, vključno z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški, znašajo 128.911.575,43 evra brez DDV. Prvo taktično transportno letalo C-27J Spartan je že izdelano, trenutno je v procesu certificiranja in bo v Slovenijo predvidoma prispelo v decembru 2023, drugo pa predvidoma v decembru 2024.

Projekt nakupa letal spartan spada med štiri velike naložbe, med katerimi so še nakup šestih helikopterjev, sistema protizračne obrambe Iris-T in 106 bojnih oklepnih vozil 8x8 za izgradnjo srednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona.

Slovenija je letos sicer prejela tudi dve letali Air Tractor za gašenje požarov, ki se nahajata na Brniku. Jeseni naj bi bili po napovedih dobavljeni tudi plovci, ki bodo omogočali zajemanje vode iz rek, jezer in morja.

Vojska se je zaradi poplav odpovedala okrog 200 milijonom evrov

Kot smo že poročali, se je vojska za sanacijo države po naših informacijah iz svojega proračuna odpovedala okrog 200 milijonom evrov, vendar hkrati zadržala projekte, ki so ključni za modernizacijo sil. Letos naj bi v solidarnostni sklad namenila okrog 30 milijonov evrov, drugo leto okrog 80, leta 2025 pa približno 100 milijonov.