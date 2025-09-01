Prihaja vremenska fronta in nestabilno vreme

Vreme se bo v drugem delu tedna vseeno nekoliko stabiliziralo, ampak bo Slovenijo že v noči na soboto najverjetneje znova prešla vremenska fronta. Začetek meteorološke jeseni bo tako v znamenju nestabilnega vremena, z nekaj sončnimi dnevi, je za STA pojasnil Medved.

Danes bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji spremenljivo oblačno s kakšno ploho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

V torek bo v zahodni polovici Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 26, v vzhodnih krajih do 28 stopinj Celzija.

V sredo bo zjutraj in deloma dopoldne še nekaj nizke oblačnosti ali megle, čez dan bo nato razmeroma sončno, popoldne pa posamezne kratkotrajne plohe. V četrtek bo pretežno jasno in čez dan spet topleje, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, napovedujejo na ARSO.