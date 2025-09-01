Svetli način
Prihaja vremenska fronta in nestabilno vreme

Ljubljana, 01. 09. 2025 06.16 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Začenja se meteorološka jesen, ki obsega mesece september, oktober in november. Začetek meteorološke jeseni vremensko ne bo kaj dosti drugačen od konca meteorološkega poletja. Danes bo precej sončno in toplo, v noči na torek pa bo Slovenijo dosegla vremenska fronta, ki bo prinesla nestabilno vreme, je napovedal meteorolog Anže Medved.

Konec tedna nas bo znova prešla vremenska fronta.
Konec tedna nas bo znova prešla vremenska fronta. FOTO: Bobo

Vreme se bo v drugem delu tedna vseeno nekoliko stabiliziralo, ampak bo Slovenijo že v noči na soboto najverjetneje znova prešla vremenska fronta. Začetek meteorološke jeseni bo tako v znamenju nestabilnega vremena, z nekaj sončnimi dnevi, je za STA pojasnil Medved.

Danes bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji spremenljivo oblačno s kakšno ploho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

V torek bo v zahodni polovici Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 26, v vzhodnih krajih do 28 stopinj Celzija. 

V sredo bo zjutraj in deloma dopoldne še nekaj nizke oblačnosti ali megle, čez dan bo nato razmeroma sončno, popoldne pa posamezne kratkotrajne plohe. V četrtek bo pretežno jasno in čez dan spet topleje, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, napovedujejo na ARSO.

Najbolj vroč mesec poletja je bil junij

V letošnjem meteorološkem poletju je vremensko sicer najbolj izstopal mesec junij, ki je bil najtoplejši, najbolj suh in hkrati najbolj osončen junij doslej. Julija so po besedah Medveda na Agenciji RS za okolje (Arso) beležili rahlo nadpovprečne temperature oz. povprečne temperature, je bil pa mesec bolj namočen od ostalih julijev.

"V avgustu smo imeli na Primorskem izrazit vročinski val. Na letališču Portorož se je segrelo do 38,8 stopinj Celzija, kar je tudi najvišja izmerjena temperatura v letošnjem poletju," je dodal. Ocenil je, da letošnje celotno poletje kljub nekoliko višjim temperaturam ni odstopalo od povprečja.

