Slovenija

Vremenska fronta prinaša nevihte z nalivi: katere kraje lahko pobeli sneg?

Ljubljana, 04. 10. 2025 09.04 | Posodobljeno pred 20 minutami

U.Z.
3

Po napovedih vremenoslovcev nas v nedeljo zjutraj in dopoldne čaka zelo intenzivno vremensko dogajanje z nevihtami, nalivi, okrepljenim vetrom in naglim spuščanjem meje sneženja. Padavine na zahodu se bodo hitro krepile in se v nekaj urah razširile nad večji del države. Ob začetku padavin bo snežilo le po najvišjih vrhovih, nato pa se bo meja sneženja zelo hitro spuščala. Sneg lahko pobeli tudi nekatere višje ležeče kraje na Notranjskem in Kočevskem. Ker je drevje še olistano, obstaja nevarnost snegoloma. V visokogorju lahko lokalno zapade tudi okoli pol metra snega, v sredogorju pa četrt metra.

Zbudili smo se v nenavadno hladno oktobrsko jutro, ki je večjemu delu Slovenije prineslo slano. Marsikje tako nizkih temperatur, kot smo jih izmerili danes, v prvi dekadi oktobra ni bilo že več kot 30 let.

Portal Meteoinfo Slovenija poroča, da se bo danes čez dan še precej ogrelo. Otoplitev bo najbolj izrazita v višjih legah. Na Kredarici, kjer je včeraj ves dan zmrzovalo, se bo danes popoldne temperatura dvignila na okoli 7 stopinj Celzija. 

A že jutri zjutraj se bo na južno stran Alp spustila nova gmota hladnejšega zraka, ki bo skupaj s ciklonom nad severnim Jadranom poskrbela za zelo pestro vremensko dogajanje.

Sneg lahko pobeli nekatere višje ležeče kraje na Notranjskem in Kočevskem.
Sneg lahko pobeli nekatere višje ležeče kraje na Notranjskem in Kočevskem. FOTO: Rudolf Baloh

Jutrišnje jutro bo zato povsem drugačno od današnjega. "Na zahodu se bodo že v drugem delu noči začele pojavljati padavine, ki se bodo hitro krepile in v nekaj urah razširile nad večji del države. Najmočneje bo deževalo jutri v zgodnjih dopoldanskih urah, ko bodo na zahodu in jugu nastale tudi nevihte z nalivi," napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan. 

Ob začetku padavin bo snežilo le po najvišjih vrhovih, nato pa se bo meja sneženja zelo hitro spuščala. "Na jugu države bi lahko intenzivne padavine mejo sneženja potisnile celo pod 800 metrov nadmorske višine, kar pomeni, da lahko sneg pobeli tudi nekatere višje ležeče kraje na Notranjskem in Kočevskem. Ker je drevje še olistano, obstaja nevarnost snegoloma," opozarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob prehodu fronte bo ponekod zapihal okrepljen severovzhodnik, na Primorskem pa močna burja, ki bo med 7. in 10. uro na izpostavljenih mestih v sunkih presegla 100 kilometrov na uro.

Po napovedih Nosana lahko v visokogorju jutri lokalno zapade tudi okoli pol metra snega, v sredogorju pa četrt metra. Medtem lahko na Primorskem v le nekaj urah pade več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in poplavljanje hudourniških vodotokov. 

Sredi dneva se bo vremensko dogajanje začelo umirjati. Popoldne bodo padavine povsod ponehale in do večera se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo.

vreme ohladitev fronta sneženje napoved
KOMENTARJI (3)

Bolfenk2
04. 10. 2025 09.44
+1
Zeleni teroristi pa še kar strašijo z globalnim segrevanjem in nam omejujejo pravico do fosilnih goriv. Kako dolgo bomo še trpeli teror zelene agende.
ODGOVORI
1 0
Hellcat
04. 10. 2025 09.35
+0
Jep, globalno segrevanje
ODGOVORI
2 2
