Prihaja vrhunec junijske vročine: do 39 stopinj Celzija

Predvidoma bosta pri nas najbolj vroča dneva nedelja, 28. 6., in ponedeljek, 29. 6. Po nižinah se bo popoldne živo srebro večinoma povzpelo na 34 do 39 stopinj Celzija, opozarja Arso.
Vročina se bo že v soboto stopnjevala na jugozahodu (predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini), nato pa tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Za omenjena tri območja smo izdali opozorilo najvišje (rdeče) stopnje, za severni regiji pa druge najvišje (oranžne) stopnje.
Vročina bo predvidoma popustila sredi prihodnjega tedna, ob tem se bo povečala možnost krajevnih neurij. Pri tem so spomnili: "Junijski slovenski temperaturni rekord 38,4 C smo izmerili na današnji dan lani v Dobličah pri Črnomlju, absolutni poletni rekord 40,8 C pa 8. 8. 2013 na letališču Cerklje ob Krki."
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