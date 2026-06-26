Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihaja vrhunec junijske vročine: do 39 stopinj Celzija

Ljubljana , 26. 06. 2026 13.24 pred 1 uro 1 min branja 22

Avtor:
A.K.
Opozorila Arsa

Vročinski val, ki je v drugi polovici junija zajel velik del Evrope, še kar vztraja. Če je bila vročina doslej najbolj izjemna na zahodu Evrope, pa se bo njeno težišče ob koncu tedna preselilo nad srednjo in vzhodno Evropo ter severni Balkan.

Predvidoma bosta pri nas najbolj vroča dneva nedelja, 28. 6., in ponedeljek, 29. 6. Po nižinah se bo popoldne živo srebro večinoma povzpelo na 34 do 39 stopinj Celzija, opozarja Arso. 

Opozorila Arsa
Opozorila Arsa
FOTO: Arso

Vročina se bo že v soboto stopnjevala na jugozahodu (predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini), nato pa tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Za omenjena tri območja smo izdali opozorilo najvišje (rdeče) stopnje, za severni regiji pa druge najvišje (oranžne) stopnje.

Opozorila Arsa
Opozorila Arsa
FOTO: Arso

Vročina bo predvidoma popustila sredi prihodnjega tedna, ob tem se bo povečala možnost krajevnih neurij. Pri tem so spomnili: "Junijski slovenski temperaturni rekord 38,4 C smo izmerili na današnji dan lani v Dobličah pri Črnomlju, absolutni poletni rekord 40,8 C pa 8. 8. 2013 na letališču Cerklje ob Krki."

vročina opozorila

Da bi ga umirila, varovanca dala pod mrzel tuš. CUDV uvedel notranji nadzor

24ur.com Evropa v primežu vročine: v Grčiji nad 44 stopinj Celzija
24ur.com Kakšno bo letošnje poletje v Evropi? Severe Weather objavil napoved
24ur.com Na Primorskem do 38 stopinj Celzija, prižgali oranžno opozorilo
24ur.com Toplotna kupola nad Evropo bo prinesla okus pomladi
24ur.com Jug Evrope v zobeh 'peklenskega psa', temperature krepko čez 40 stopinj
24ur.com Prihaja vroč afriški zrak: pred nami daljše obdobje vročine
24ur.com Evropo vedno bolj objema vročinski val
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickomania
26. 06. 2026 14.34
Naj gre do 50° mam poln hladilnik piva se bomo že shladili
Odgovori
0 0
sevenup
26. 06. 2026 14.30
Ja in kaj to pomeni? V službo bo treba vseeno it. Pa živali tudi nahraniti. Pretiravate kakor vedno... Sploh pa ni slabega vremena. Je samo slaba odprava.
Odgovori
+0
1 1
Tho mp son
26. 06. 2026 14.24
S tem rdečim alarmom se pretirava da je groza ! Poletna vročina absolutno ni primerljiva s katastrofami , ki jih prinašajo huda neurja ! Tudi takrat se razglaša tak alarm ....
Odgovori
-3
0 3
Vsejedobro1411
26. 06. 2026 14.29
No no zaradi nje sem danes skoraj omedlel na cesti.
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
26. 06. 2026 14.21
Pa katerremu se ljubi it v kolone najprej stat do Jsrfednjega in južnega adranskega, pa po letališčih se pojat v tej vročini, pa s taksiji, uberji po razbeljenem asfaltu, , pa potem še v gneči med turisti po ulicah ali pa se namakat v pretoplem morju od junija do konec avgustva. Sočustvujem s tistimi, ki se greste to trpljenje. Vsako leto je huje.
Odgovori
+4
5 1
bohinj je zakon
26. 06. 2026 14.07
Na Costa bravi že imamo 40. Zmaga.
Odgovori
+0
2 2
JOSEPH HAYDN
26. 06. 2026 14.19
Uživajte, legende
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
26. 06. 2026 14.05
Poletje je. Mimogrede, julija 1980 je bilo v Parizu prav tako vroče, 39°C v senci (uradni podatek). In Eifflov stolp je bil odprt. Ja, klime so nas razvadile.
Odgovori
-5
2 7
jablan
26. 06. 2026 14.22
vedno se temper. meri v senci brihtnež
Odgovori
+3
3 0
Lujzek Biber
26. 06. 2026 14.03
26 pri nas
Odgovori
+2
3 1
jablan
26. 06. 2026 14.22
ja pod klimo
Odgovori
+2
2 0
Fletna
26. 06. 2026 13.59
o moj gat sedaj je ze zaradi visokih temperatur in hude vrocine ze obarvana v rdecem skoraj polovice drzave ostala je v oranznem kaj to prinasaa
Odgovori
-1
3 4
galeon
26. 06. 2026 13.53
Naj žge. Zaradi mene 12 mesecev.
Odgovori
-6
4 10
Sandi11
26. 06. 2026 13.48
Poletje je...
Odgovori
-4
7 11
Fletna
26. 06. 2026 14.00
samo ne tako vroce pa temperature cez 35 ti bo kaj stolklo ko bodo neurja kaj bos potem rekel
Odgovori
+5
8 3
jablan
26. 06. 2026 14.23
res je samo da je bolj vroče kot pred 30 leti
Odgovori
+2
2 0
First Last
26. 06. 2026 13.42
Ni vam jasno, nekaterim sicer ze je ki jim na zacetku ni zelelo bit, al jasno bo se vam
Odgovori
-8
3 11
Lujzek Biber
26. 06. 2026 14.14
???
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
26. 06. 2026 13.38
V rojstnem kraju Ivanovem biološkega očeta Tetovo je to običajno
Odgovori
+6
12 6
Zmaga Ukrajini
26. 06. 2026 13.41
🤣🤣🤣👍
Odgovori
-5
2 7
lokson
26. 06. 2026 13.56
Ovci, oba skupaj.
Odgovori
+4
6 2
Prelepa Soča
26. 06. 2026 14.33
Pomlad, kaj pa v tvoji rojstni Prištini, kako je pa tam?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Ni še prepozno: vaje za lepšo zadnjico pred dopustom
Ni še prepozno: vaje za lepšo zadnjico pred dopustom
Krilo, ki bo zaznamovalo letošnje poletje
Krilo, ki bo zaznamovalo letošnje poletje
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
Mlada mamica razvnela splet: Ljudje ne morejo verjeti, kako dobro je videti
dominvrt
Portal
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
voyo
Portal
Klub morilcev
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763