Prihaja vrhunec junijske vročine: do 39 stopinj Celzija

Predvidoma bosta pri nas najbolj vroča dneva nedelja, 28. 6., in ponedeljek, 29. 6. Po nižinah se bo popoldne živo srebro večinoma povzpelo na 34 do 39 stopinj Celzija, opozarja Arso.

Opozorila Arsa FOTO: Arso

Vročina se bo že v soboto stopnjevala na jugozahodu (predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini), nato pa tudi v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Za omenjena tri območja smo izdali opozorilo najvišje (rdeče) stopnje, za severni regiji pa druge najvišje (oranžne) stopnje.

Opozorila Arsa FOTO: Arso