Prihaja vrhunec vročinskega vala, ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija

Prvi letošnji vročinski val bo dosegel svoj vrhunec. Temperature bodo tudi v alpskih dolinah presegle 30 stopinj Celzija, najbolj vroče pa bo v jugovzhodni in osrednji Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 35 ali celo 36 stopinj Celzija. Tako visoke temperature so ponekod že zelo blizu junijskih rekordov.

Letošnji prehod iz meteorološke pomladi v poletje je bil resnično zelo izrazit, saj nas kljub zelo hladnemu in sivemu maju že od prvega dne junija spremljajo nadpovprečno visoke temperature, ki za skoraj 5 stopinj Celzija presegajo dolgoletno povprečje. V tem obdobju je bilo veliko tudi sončnih ur. Največje odstopanje smo beležili na Štajerskem, kjer so bili nadpovprečno osončeni prav vsi dnevi.

Na Letališču Maribor so bili po prvem juniju nadpovprečno osončeni prav vsi dnevi. FOTO: ARSO

Danes in jutri bo nad naše kraje dotekal še nekoliko toplejši zrak z območja Sahare, kar pomeni, da bo prvi letošnji vročinski val dosegel svoj vrhunec. Zaradi suhega zraka v višinah bomo danes na nebu le s težavo uzrli kakšen oblak. Najbolj vroče bo na na Dolenjskem in v osrednji Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 35 stopinj Celzija. Ker se bo najtoplejša zračna masa zadrževala na nadmorski višini okoli 700 metrov, bomo podobno visoke temperature beležili tudi ponekod na Kočevskem in Notranjskem, drugod po državi bodo termometri pokazali od 31 do 33 stopinj Celzija. Zaradi vpliva vetra z morja bo najmanj vroče na obali, kjer bo 30 stopinj Celzija.

Prihaja vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala FOTO: Thinkstock

Letošnji prvi vročinski val je v primerjavi s preteklimi leti zelo zgoden. Leta 2016 smo kriteriju vročinskega vala v večjem delu države zadostili 23. junija, pred dvema letoma le en dan prej, lani pa smo morali na prvi vročinski val čakati vse do konca julija.

Podoben razvoj vremena lahko pričakujemo tudi jutri, s to razliko, da bo nad naše kraje z jugozahodnikom že dotekal nekoliko bolj vlažen zrak, zato bo na nebu lahko tudi kakšen oblak več. Kljub temu ploh in neviht ne pričakujemo. V središčih večjih mest, na Primorskem in v gričevnatem svetu bo že jutro toplo s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija, popoldne pa se bo ogrelo vse do 35, morda kje v Beli krajini celo do 36 stopinj Celzija. Vročina bo začela popuščati v nedeljo, ko lahko popoldne pričakujemo nastanek krajevnih ploh in neviht, ki pa ne bodo tako močne, kot so bile pred nekaj dnevi. Krajevne padavine se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek, kar bo le uvod v bolj spremenljiv in za dobrih 5 stopinj Celzija hladnejši prihodnji teden. Še bolj vroče bo v Sredozemlju Poleg nas bo vročinski val v prihodnjih dneh obsegal območje Alp, Balkanski polotok, vzhodni del srednje Evrope in Apeninski polotok. Na teh območjih bodo temperature marsikje krepko presegale 30 stopinj Celzija, najbolj vroče pa bo na jugu Italije, kjer se bo ogrelo celo do 40 stopinj Celzija.

Na jugu Italije bodo najvišje temperature ponekod dosegale 40 stopinj Celzija. FOTO: Wetterzentrale

Visoka temperatura morja, bolj hladne naše celinske vode Visoke temperature zraka vplivajo tudi na temperaturo morja, ki po podatkih Agencije RS za okolje v Kopru znaša že 26 stopinj Celzija, v prihodnjih dneh pa se bo dvignila še za kakšno stopinjo. Počasneje se grejejo naše celinske vode. Krka v Podbočju dosega 20, Kolpa v Metliki pa 19 stopinj Celzija. Nekoliko višja je temperatura Blejskega jezera (22 stopinj Celzija), medtem ko ima Bohinjsko jezero trenutno le okoli 15 stopinj Celzija. Še hladnejša je Soča.

Morje ima že 26 stopinj Celzija. FOTO: iStock