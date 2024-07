Prihaja vroč afriški zrak: pred nami daljše obdobje vročine

Večji del južne in vzhodne Evrope bo naslednja dva tedna v primežu hude vročine. Termometri bodo marsikje na Balkanu, v južni Španiji in Italiji pokazali več kot 40 stopinj Celzija. Vroč afriški zrak bo s svojim obrobjem segal tudi nad naše kraje. To pomeni, da je pred nami prvo daljše obdobje sončnega in vročega vremena v letošnjem poletju.