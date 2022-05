Prihaja vročina: Kako preprečiti težave?

Italijo je že zajel prvi vročinski val, visoke temperature, nadpovprečne za maj, pa bodo predvidoma konec tedna dosegle tudi določene dele Slovenije. V petek in soboto se bo ponekod po Sloveniji termometer dvignil tudi do 35 stopinj Celzija, napoveduje hišni prognostik.

Ob tem je Nacionalni inštitut za javno zdravje objavil napotke, kako ravnati v vročini, da jo čim lažje preživimo. V osnovi se je treba umakniti v senco ali hladnejše prostore in omejiti fizično aktivnost na jutranje in večerne ure. Priporočajo uživanje lahke hrane v manjših obrokih. Telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin.

Ker so nekateri ljudje bolj ogroženi, predvsem starejši, otroci in bolniki, bodimo pri njih pozorni na znake prizadetosti zaradi vročine. Predvsem pa nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Bolnika je treba v primeru pregretja umakniti na hladno, torej v senco ali hladen prostor. V primeru vročinske kapi je treba takoj poklicati zdravniško pomoč, obolelega pa ves čas hladiti. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Med bolj ogroženimi bolniki zaradi vročine so tisti z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja, npr. bolniki s srčno žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni, bolniki z drisko, bruhanjem, povišano telesno temperaturo; na uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil.

Nujna zaščita pred soncem

Ob tem ne pozabimo na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči, to je med 10. in 17. uro, poiščimo senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter s širokospektralno zaščitno kremo – z zaščito pred UVA- in UVB-žarki, s sončnim zaščitnim faktorjem najmanj 30.

Na NIJZ tudi svarijo, da se hrana v vročini hitreje pokvari, zato je treba biti pozoren na varnost hrane in pravilno ravnanje z njo. Zdravila shranjujemo na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca.