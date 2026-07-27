Prihaja vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj

Po nekaj bolj spremenljivih dneh se v Sloveniji od srede naprej začenja novo obdobje zelo vročega vremena. Nad našimi kraji se bo okrepil vpliv območja visokega zračnega tlaka, zato bo prevladovalo sončno in suho vreme, temperature pa bodo postopoma naraščale.

Nov vročinski val bo po napovedih najprej zajel zahodni del Slovenije, kjer se bo začel že v torek, medtem ko se bo na vzhodu države okrepil v sredo, 29. julija. Vročina bo vztrajala daljše obdobje, predvidoma vsaj deset dni, najvišje temperature pa naj bi dosegli med 31. julijem in 6. avgustom 2026.