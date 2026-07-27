Prihaja vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj

Po nekaj bolj spremenljivih dneh se v Sloveniji od srede naprej začenja novo obdobje zelo vročega vremena. Nad našimi kraji se bo okrepil vpliv območja visokega zračnega tlaka, zato bo prevladovalo sončno in suho vreme, temperature pa bodo postopoma naraščale.
Nov vročinski val bo po napovedih najprej zajel zahodni del Slovenije, kjer se bo začel že v torek, medtem ko se bo na vzhodu države okrepil v sredo, 29. julija. Vročina bo vztrajala daljše obdobje, predvidoma vsaj deset dni, najvišje temperature pa naj bi dosegli med 31. julijem in 6. avgustom 2026.
Po trenutnih vremenskih izračunih bi se lahko temperature proti koncu vročinskega vala približale tudi 40 stopinjam Celzija. Čeprav bo zrak razmeroma suh, bodo noči marsikje ostale zelo tople, saj se temperatura ponekod ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija.
Dolgotrajno suho in vroče vreme bo znova povečalo tudi nevarnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Ob vročinskem valu strokovnjaki priporočajo, da se ljudje zadržujejo v senci oziroma hladnejših prostorih, se izogibajo večjim naporom v najbolj vročem delu dneva ter poskrbijo za zadosten vnos tekočine.
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