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Slovenija

Prihaja vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj

Ljubljana, 27. 07. 2026 11.30 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Vročinski val

Po krajši osvežitvi, ki je zajela državo med 18. in 26. julijem, se nam obeta nov vročinski val. V prvi polovici tedna bodo najvišje dnevne temperature dosegle med 30 in 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa nas čaka stopnjevanje vročine, temperature bodo med 33 in 38 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje.

Po nekaj bolj spremenljivih dneh se v Sloveniji od srede naprej začenja novo obdobje zelo vročega vremena. Nad našimi kraji se bo okrepil vpliv območja visokega zračnega tlaka, zato bo prevladovalo sončno in suho vreme, temperature pa bodo postopoma naraščale.

Nov vročinski val bo po napovedih najprej zajel zahodni del Slovenije, kjer se bo začel že v torek, medtem ko se bo na vzhodu države okrepil v sredo, 29. julija. Vročina bo vztrajala daljše obdobje, predvidoma vsaj deset dni, najvišje temperature pa naj bi dosegli med 31. julijem in 6. avgustom 2026.

Nov vročinski val v Sloveniji
Nov vročinski val v Sloveniji
FOTO: Arso

Po trenutnih vremenskih izračunih bi se lahko temperature proti koncu vročinskega vala približale tudi 40 stopinjam Celzija. Čeprav bo zrak razmeroma suh, bodo noči marsikje ostale zelo tople, saj se temperatura ponekod ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija.

Dolgotrajno suho in vroče vreme bo znova povečalo tudi nevarnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Ob vročinskem valu strokovnjaki priporočajo, da se ljudje zadržujejo v senci oziroma hladnejših prostorih, se izogibajo večjim naporom v najbolj vročem delu dneva ter poskrbijo za zadosten vnos tekočine.

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27. 07. 2026 11.59
🌞⛱️🌅🌇🌆😎
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0 0
wsharky
27. 07. 2026 11.57
vouuuu še dobro da se bom hladil na Hrvaški obali
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