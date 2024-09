Prihaja zlom najbolj vročega poletja doslej

Letošnje poletje - meterološko - junij, julij in avgust pod črto je bilo najbolj vroče doslej. Kot ga opisuje Brane Gregorčič iz Arsa, je bila prva polovica junija letos še kar namočena in nič vroča, tako da je bila vročina potem bolj zgoščena v julij in avgust, ki sta bila oba rekordno vroča meseca. Julij in avgust je torej krojila bolj ali manj rdeča vremenska napoved, torej vročina. Nismo pa zabeležili absolutnih temperaturnih rekordov.

Kot spomni Gregorčič, smo imeli dva kar izrazita vročinska valova, enega v juliju, drugega v avgustu in nekaj manjših bolj kratkotrajnih. Pa zelo topla jutra in tropske noči. In to je dokaz, kako se temperature zadnjih 40 let dvigujejo, posebej zadnjih 20. Razlika je očitna. Kot pojasnjuje Gregorčič, so bila zelo hladna poletja okoli leta 1980, več kot dve stopinji pod nekim klimatskih povprečjem za zadnjih 30 let, no zdaj pa so že nekaj let približno dve stopinji nad tem povprečjem.