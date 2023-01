Prihajajo ambulante za neopredeljene bolnike. Od kod bodo črpale zdravnike?

Z januarjem svoja vrata odpirajo ambulante za paciente, ki so ostali brez osebnega zdravnika. Teh je v Sloveniji več kot 130.000, za katere naj bi predvidoma poskrbelo 94 ambulant po vsej državi. V Ljubljani naj bi bilo medtem ambulant za neopredeljene 19.

Kot so pred časom dejali na zdravstvenem ministrstvu, gre tu za začasen ukrep, s katerim bi povečali dostopnost do zdravstvene oskrbe na primarni ravni za tiste, ki so v danem trenutku brez izbranega osebnega zdravnika.