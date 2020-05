Prihajajo elektronske vinjete: veljale bodo letno dni od datuma nakupa. In kdaj bi jih uvedli?

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je jasen: "e-vinjeta da, tudi v Sloveniji, in sicer s 1. decembrom 2021" . In kot še dodaja, bo s tem konec "tiste ponovoletne prakse drgnjenja s stekla" .

Ta trenutek po besedah ministra Vrtovca iščejo rešitev z informacijsko pooblaščenko - glede zaradi obdelave podatkov. "Verjamem, da bomo rešitev našli," je optimističen. Z Darsom še pripravljajo pravno podlago, sledi razpis ... In kako bi to delovalo? Sistem kamer na avtocesah, ki so že postavljene, bi prepoznal tablico avtomobila. Prav je, da smo digitalizirana družba, pravi minister, da gremo v korak s časom. "Digitalizacija je pomembna in tudi celoten sistem je potem cenejši. Zaradi tega tudi predvidevamo, da bi se lahko pogovarjali o cenejših vinjetah," pravi.

Z informacijsko pooblaščenko zdaj še ščejo rešitve glede obdelave podatkov. Tudi voznikom se zdi ideja dobra, nenazadnje smo v dobi digitalizacije, pravijo.

Kaj pa cena, pri nas najbolj prodajana letna vinjeta stane 110 evrov za osebna vozila. Pa se bo bolj splačalo? Bodo e-vinjete cenejše? Vrtovec pravi, da bo prihranek pri stroških tiska in distribucije in bi zato lahko "resno odprli diskusijo o cenejših vinjetah za leto 2022".

Na AMZS e- vinjete podpirajo, a opozarjajo na to, da bo treba zagotoviti anonimnost. "Da ne bo kakšnega sledenja, tudi nadzor v smislu kršiteljev naj bi bil avtomatiziran," pravijo. Hkrati pa še predlagajo, da bi za osebna vozila - tako kot za motoriste - bile na voljo tudi polletne vinjete. Minister Vrtovec odgovarja, da so različni pomisleki dobrodošli. "Zakon bo šel v parlamenatrno proceduro in takrat bomo razmišljali o tem," dodaja.

Bo pa ta sistem pravičnješi, še pojasnjuje infrastrukturni minister, "kajti tisti, ki bi kupil e-vinjeto meseca junija, bi mu ta veljala do naslednjega meseca junija, in ne le do 31. januarja naslednje leto".

In kakšne vinjete so po državah, ki imajo ta sistem plačevanja avtocest? Običajno, torej nalepko imamo v Sloveniji, tudi v Švici in na Češkem. Obe vrsti, tako nalepko kot elektronsko vinjeto poznajo v Avstriji in Moldaviji. Le elektronsko vinjeto pa lahko kupijo vozniki na Madžarskem, Slovaškem, v Bolgariji in Romuniji.