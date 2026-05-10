Prihajajo močan veter, nalivi in za 15 stopinj nižje temperature

Danes zvečer in ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, saj bo pihal jugozahodnik. Na zahodu bodo nastajale plohe in tudi kakšna nevihta.

V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).