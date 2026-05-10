Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prihajajo močan veter, nalivi in za 15 stopinj nižje temperature

Ljubljana, 10. 05. 2026 16.41 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
U.Z.
Ohladitev

Če smo danes še namerili med 20 in 25 stopinj Celzija, bo že kmalu povsem drugače. V ponedeljek bo še toplo, a deževno, v torek pa nas bo zajela hladna fronta z močnim severnim vetrom in nevihtami. Občutno se bo ohladilo, spustila se bo tudi meja sneženja napovedujejo vremenoslovci.

Danes zvečer in ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, saj bo pihal jugozahodnik. Na zahodu bodo nastajale plohe in tudi kakšna nevihta. 

V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Prihaja ohladitev

V noči na torek nas bo prešla hladna fronta, občutno se bo ohladilo. Temperature se bodo gibale med 4 in 12 stopinj Celzija. Dopoldne bo še oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Arso je celotno državo v ponedeljek in torek obarval rumeno, kar pomeni večjo previdnost. 

Preberi še Ledeni možje bodo upravičili svoj sloves, prihaja hladna fronta

Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana, še opozarjajo vremenoslovci.

vreme ohladitev napoved

Prepoved približevanja – ukrep, s katerim mnoge žrtve sploh prvič zadihajo

24ur.com Prihodnji teden občutna ohladitev, preseneti nas lahko sneg do nižin
24ur.com Prehod hladne fronte bo buren: nevihte, v gorah sneg
24ur.com Slovo poletnih temperatur: prihajajo obilne padavine, gore bo pobelil sneg
24ur.com Planica v znamenju ohladitve, dežja in morda tudi snega
24ur.com Nekatere nižine bo pobelil sneg, a zimsko veselje ne bo trajalo
24ur.com Slovo nadpovprečno toplega vremena, prihajata sneg in močan veter
24ur.com ANIMACIJA: Meja sneženja se bo spustila do nižin
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
10. 05. 2026 17.58
Kaj bomo pa zdej. Bo treba doma sedet, žret torte in igrat igrice. Katastrofa.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
10. 05. 2026 17.38
a komentarje pri policistu ste pa kr ugasnal, ker je pisalo da ga ni zastojn, da je ogromno policajev skorumpiranih
Odgovori
+3
4 1
Watcherman
10. 05. 2026 17.37
Bo spet umetno ustvarjeno phahaha?.Lp
Odgovori
-3
1 4
bandit1
10. 05. 2026 17.31
A delovišča na AC bo tudi odplaknilo? In potem aneks na aneks, na aneks....
Odgovori
+0
2 2
krjola
10. 05. 2026 17.30
končno...
Odgovori
+4
5 1
Alergičen na levake
10. 05. 2026 17.29
Na Darsu jim je vseeno za letošnji in za lanski sneg ...
Odgovori
+1
3 2
4krogci
10. 05. 2026 17.27
Ledeni mozje nimajo za brez veze takrga imena! Sam neee prvi v naselju morem posadit vrt in pol smo kjer smo!
Odgovori
+6
8 2
galeon
10. 05. 2026 17.31
Že zdavnaj imajo brez veze tako ime. Ti pa živi v pradavnini.
Odgovori
-2
1 3
Delavec_Slo
10. 05. 2026 17.26
Joj, lopate pripravite!
Odgovori
+0
1 1
Infiltrator
10. 05. 2026 17.25
Nasa je potrdila ,da je možno manipulirati z vremenom ,tak da pripravite se da bo vso vreme povezano z prehrano ,ker nas zelijo zreducirati ker smo jim v napoto ker nas preveč na planetu .....
Odgovori
-1
2 3
periot22
10. 05. 2026 17.17
Harrp sistem za uničevanje kmetijstva!
Odgovori
-1
4 5
MESE?AR
10. 05. 2026 17.49
Periot sistem za laži.
Odgovori
0 0
JackRussell
10. 05. 2026 17.17
Narava vrača udarec.
Odgovori
-1
3 4
oježeš
10. 05. 2026 17.35
Narava nič ne vrača. Deluje kot deluje že milijone let. Le ljdje smo prepričani, da mora delovati kot si mi želimo, zato pa smo vedno presenečeni. Suše, poplave, podori, plazova, pa že davno nazaj preoblikujejo zemljo. Mi pa vedno znova presenečeni, kako je to možno, ker se ne znamo prilagoditi naravi in njenemu delovanju.
Odgovori
+2
2 0
JackRussell
10. 05. 2026 17.52
Ti že veš.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
moskisvet
Portal
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699