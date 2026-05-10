Prihajajo močan veter, nalivi in za 15 stopinj nižje temperature

Danes zvečer in ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, saj bo pihal jugozahodnik. Na zahodu bodo nastajale plohe in tudi kakšna nevihta.
V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).
Prihaja ohladitev
V noči na torek nas bo prešla hladna fronta, občutno se bo ohladilo. Temperature se bodo gibale med 4 in 12 stopinj Celzija. Dopoldne bo še oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Arso je celotno državo v ponedeljek in torek obarval rumeno, kar pomeni večjo previdnost.
Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti.
V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana, še opozarjajo vremenoslovci.
