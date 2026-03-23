Prihajajo močne padavine, nevihte in spuščanje meje sneženja

Trenutno kaže, da bo predvsem v krajih nad približno 500 metri nadmorske višine zapadlo precej snega. Pričakovane količine se trenutno gibljejo med 10 in 20 centimetri, nad 800 metri pa lahko lokalno zapade tudi več kot 30 centimetrov snega, največ na zahodu in jugu države.

V četrtek čez dan bodo padavine slabele, vendar še ne bodo povsem ponehale. Občasno bo deževalo ali snežilo tudi še v petek. Ob tem bo tudi precej vetrovno, najbolj na vzhodu Slovenije, kjer bodo lahko sunki severnika, predvsem v višjih legah, presegli 70 kilometrov na uro. Na Primorskem pa bo ob prehodu hladne fronte v drugem delu noči na četrtek prehodno zapihala močna burja.