Slovenija

Prihajajo močne padavine, nevihte in spuščanje meje sneženja

Ljubljana , 23. 03. 2026 10.21 pred 9 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Rok Nosan A.K.
Vreme

Sveži meteorološki izračuni potrjujejo izrazit vremenski zasuk v noči na četrtek. Zaradi velike temperaturne razlike med zračnima masama nas čaka zelo pestro vremensko dogajanje z močnimi padavinami in tudi nevihtami. Meja sneženja se bo ob tem hitro spuščala proti nižinam.

Trenutno kaže, da bo predvsem v krajih nad približno 500 metri nadmorske višine zapadlo precej snega. Pričakovane količine se trenutno gibljejo med 10 in 20 centimetri, nad 800 metri pa lahko lokalno zapade tudi več kot 30 centimetrov snega, največ na zahodu in jugu države.

FOTO: Shutterstock

V četrtek čez dan bodo padavine slabele, vendar še ne bodo povsem ponehale. Občasno bo deževalo ali snežilo tudi še v petek. Ob tem bo tudi precej vetrovno, najbolj na vzhodu Slovenije, kjer bodo lahko sunki severnika, predvsem v višjih legah, presegli 70 kilometrov na uro. Na Primorskem pa bo ob prehodu hladne fronte v drugem delu noči na četrtek prehodno zapihala močna burja.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

wsharky
23. 03. 2026 10.33
še dobro, da imam še vedno zimske gume, a službe za pluženje so prebrale novico
pančo
23. 03. 2026 10.32
Planica?
Watcherman
23. 03. 2026 10.31
Pravilna napoved vremena.
